El detingut per robar un cotxe de Bombers a Puigcerdà serà jutjat per la via “ràpida” aquest mes vinent

El jove de 18 anys detingut per haver robat un cotxe dels Bombers de Puigcerdà, i per haver provocat tot seguit un accident de trànsit sota els efectes de l’alcohol i sense carnet de conduir, s’enfronta a un judici ràpid que tindrà lloc aquest proper mes de setembre. Els fets es van produir aquest cap de setmana passat.

De moment, però, aquest dilluns el presumpte delinqüent ha quedat en llibertat amb càrrecs, després de passar a disposició del Jutjat d’Instrucció de Puigcerdà, que li ha prestat declaració. Segons ha informat el TSJC, els Mossos d’Esquadra l’acusen de dos delictes de robatori amb força, perpetrats contra un cos d’emergències, perquè a part de sostreure un tot terreny, del model Toyota Land Cruiser (que té un preu de venda mínim de 50.000 euros), quan era dins el parc de Bombers de la capital cerdana també se’n va emportar diverses peces d’un uniforme.

Alhora, està imputat igualment per un delicte de conducció temerària sota els efectes de l’alcohol, atès que després d’irrompre a la caserna -que és al peu de la carretera N-260- va sortir-ne amb el cotxe i va començar a conduir-lo per la recta de Queixans, on va patir un accident lleu. Finalment va ser detingut pels Mossos a l’entorn de la discoteca Badiu, situada a prop del poble de Queixans. A més a més, va donar positiu en el posterior control d’alcoholèmia. Tot plegat es va produir la matinada de dissabte a diumenge, dia 7.

De moment encara no ha transcendit quina és la població de residència del detingut i només se n’ha fet públic que viu a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.