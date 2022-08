Irineu Esteve es lesiona en un entrenament amb bicicleta a la Seu d’Urgell

Irineu Esteve, fondista de l’equip andorrà d’esquí nòrdic, s’ha lesionat aquest dimarts mentre feia un entrenament amb bicicleta a la Seu d’Urgell. Segons ha informat la Federació Andorrana d’Esquí, l’esportista lauredià ha patit una caiguda mentre pedalava a l’entorn de la capital urgellenca.

Les mateixes fonts indiquen que Esteve s’ha fet una luxació a la clavícula, d’acord amb la primera exploració mèdica. Ara se li faran més proves per a conèixer quin tractament haurà de seguir per a recuperar-se i quant de temps haurà d’esperar per a tornar a entrenar. Des de la FAE li han tramès la “força” perquè es pugui recuperar com més aviat millor. Tot indica que podria estar entre tres setmanes i un mes recuperant-se.

La lesió s’ha produït just després que la selecció andorrana, que dirigeix l’entrenador urgellenc Joan Erola, hagi tornat d’una estada de pretemporada a Noruega. El viatge s’ha aprofitat per a fer entrenaments de rollerski i competir en aquesta modalitat al Blink Festival, a la població de Sadnes.

En aquesta competició, Irineu Esteve va aconseguir un podi (3r absolut) en la modalitat d’estil clàssic, mentre que Carola Vila va ser 14a en categoria femenina. A més a més, Gina del Rio va ser la guanyadora en júnior femení i Quim Grioche també va fer ‘top-ten’ en júnior masculí, amb un 9è lloc.

L’equip andorrà d’esquí de fons va començar els entrenaments aquest mes passat a l’estació cerdana de Font-romeu i a Naturland-la Rabassa. Després d’aquest viatge a Noruega, al setembre i l’octubre faran estades a les glaceres dels Alps. De moment encara no s’ha decidit on s’instal·laran, perquè estan pendents de possibles nevades aquest mes, tot i que les opcions més factibles són el Passo Stelvio, Ramsau o Val Celanes.