Inaugurada l’escultura al ciclista a Beixalís, un reconeixement als ciclistes amateurs i professionals

La collada de Beixalís acull des d’aquest dilluns una escultura amb l’objectiu de retre homenatge als ciclistes amateurs i professionals que pugen en bicicleta fins aquest emblemàtic port de muntanya.

El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres acompanyat de la cònsol major d’Encamp, Laura Mas; el director de la Vuelta a Espanya, Javier Guillén i el ciclista resident al país, Sepp Kuss, han estat els encarregats d’inaugurar avui a la tarda aquesta escultura.

Es tracta d’una construcció de tres metres d’alçada realitzada en corten (ferro rovellat) i acer que representa la figura d’un ciclista i que pretén precisament reconèixer l’esforç de tots aquells professionals de la bicicleta i ciclistes amateurs que arriben fins aquest conegut port de muntanya.

De fet, l’ascensió a la collada de Beixalís, situada a 1.795 metres d’altitud, s’ha convertit en els darrers anys en un dels recorreguts més destacats i exigents gràcies a competicions com la Vuelta Espanya, el Tour de França o bé, la Volta als Ports, la Purito i la 21 Ports.

Precisament, Beixalís es va donar a conèixer de forma oficial durant l’edició de la Vuelta a Espanya 2015. Amb motiu d’aquesta prova es van fer els treballs d’enquitranament corresponents i des de llavors molts han estat els ciclistes i aficionats que han pujat aquest exigent port amb un desnivell mig del 8,4% i rampes que arriben al 18%.

Un dels especialistes en ascendir Beixalís és el ciclista nord-americà resident al país, Sepp Kuss, qui primer va arribar a coronar aquest port al Tour de France 2021 i que precisament, va ser el guanyador de l’etapa andorrana de la Grande Boucle.

Aposta ferma pel cicloturisme

Des de ja fa uns anys, Andorra ha decidit apostar d’una forma decidida per promoure el cicloturisme al país amb la senyalització dels ports, creació d’un distintiu específic als allotjaments turístics, publicació de guies cicloturístiques i també, l’acollida de proves ciclistes de renom internacional.

Aquest compromís també s’ha evidenciat en l’apartat de la seguretat viària amb la campanya “Andorra Territori Ciclista” que el departament d’Ordenament Territorial del Govern d’Andorra va posar en marxa per fomentar el respecte i la convivència entre els diferents usuaris de la via pública perquè Andorra esdevingués un país referent per a la pràctica segura del cicloturisme.

Nous projectes cicloturístics

En aquest sentit, Andorra Turisme juntament amb diferents entitats públiques i privades estan treballant en la senyalització de nous camins de BTT que permetin enllaçar els ja existents i crear circuits més llargs i circulars. També es vol donar major visibilitat a noves pràctiques com són la bicicleta elèctrica així com, preveure el tancament puntual d’alguns ports de muntanya per facilitar la pràctica del cicloturisme.