Espot i Castex signen un segon acord per millorar l’accés entre Andorra i França

El Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República francesa han signat el 20 d’abril un acord intergovernamental per millorar la resiliència als efectes climàtics i la viabilitat de les carreteres nacionals franceses 116, 20, 320 i 22, entre els Pirineus Orientals i la frontera franco-andorrana. L’acord és la confirmació de l’anunci fet a Tarascon-sur-Ariège el 5 febrer d’enguany pel cap de Govern, Xavier Espot, i el primer ministre gal, Jean Castex, per reforçar la cooperació entre els dos Estats per a aquests eixos, i s’inspira en el conveni de cooperació ja existent relatiu a la RN20.

L’acord remarca la voluntat comuna de continuar millorant la connexió entre els dos països, tenint en compte la importància del desenvolupament econòmic i turístic dels Pirineus Orientals i d’Andorra, així com els intercanvis transfronterers.

L’eix format per les carreteres nacionals 116, 20, 320 i 22 constitueix la principal via de circulació entre el Principat d’Andorra i el litoral mediterrani francès. Situat en gran part en zona de muntanya, és un itinerari particularment sensible als riscos naturals –especialment els despreniments de blocs rocosos i d’esllavissades– i als fenòmens climàtics.

L’acord pretén garantir la seguretat d’aquestes vies de circulació entre Andorra i França, davant d’aquests riscos, i limitar el tancament durant el període hivernal. En les zones de més risc, preveu particularment la instal·lació de dispositius de prevenció d’esllavissades i de despreniments rocosos, de para-allaus, i de treballs d’estabilització de la carretera nacional 22 propera a Andorra.

Aquests treballs es finançaran de manera conjunta per un import de 18 milions d’euros, dels quals 12 milions seran aportats per França i 6 milions per Andorra (durant un període de 4 anys). L’acord franco-andorrà també permet que empreses andorranes puguin participar dels concursos que s’endeguin per poder dur a terme les obres. Els treballs s’emmarquen amb la millora de la carretera nacional 116 als Pirineus Orientals, mitjançant un protocol signat el 15 d’abril del 2022 entre l’Estat, el Consell regional d’Occitània i el Consell del Departament dels Pirineus Orientals, i que té un cost total estimat de 108,4 milions d’euros.

La signatura d’aquest conveni és una mostra més de les excel·lents relacions bilaterals existents entre Andorra i França i en particular amb la regió d’Occitània, així com de la importància d’impulsar la cooperació transfronterera amb els territoris veïns millorant els accessos d’Andorra amb França.