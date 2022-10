Impulsen una campanya per a apropar la cooperació internacional i el voluntariat als joves del país

L’Associació Carnet Jove Andorra, en col·laboració amb el Ministeri d’Afers Exteriors, presenten una nova edició de la campanya de sensibilització entorn de la cooperació internacional i el voluntariat adreçada a les persones joves.

El projecte es posa en marxa avui dilluns i durarà fins al desembre amb l’objectiu de sensibilitzar les persones joves d’Andorra en accions de voluntariat, fomentar la cultura de la solidaritat i posar en valor el voluntariat i la cooperació internacional com a experiències de mobilitat que motiven el creixement de les persones joves i, en conseqüència, l’impacte que aporten aquestes en la societat.

La campanya s’articula a través dels mitjans de comunicació del Carnet Jove Andorra i té com a punt de referència el web carnetjove.ad/voluntariat.

Al llarg d’aquests mesos, els joves podran conèixer accions de voluntariat que es poden realitzar tant a Andorra, com a l’estranger, consultar informació d’interès, així com conèixer experiències d’altres joves.

La campanya de voluntariat s’emmarca dins del propòsit de l’Associació Carnet Jove Andorra de posar a disposició de tots els joves el màxim d’oportunitats possibles perquè puguin participar com a ciutadans i escollir de manera conscient el seu futur.

Ajuts al voluntariat internacional

Amb aquesta campanya també es posa a disposició dels joves l’opció de sol·licitar un ajut de 1.200 euros per tal de realitzar un projecte de voluntariat internacional.

Aquest ajut consisteix en facilitar a tres joves d’Andorra la possibilitat de dur a terme un projecte de voluntariat a l’estranger amb les ONG’S triades en aquesta edició que són Cooperand amb Llatinoamèrica, Aigua de Coco i Daktari.

Els joves interessats en sol·licitar l’ajut per a realitzar aquesta experiència de voluntariat, han d’accedir al web carnetjove.ad/voluntariat, triar en quin dels projectes que es proposen hi volen participar i omplir el formulari on es sol·licita les seves dades personals, així com les seves motivacions per a realitzar una acció de voluntariat internacional.

La presentació de candidatures finalitza el proper 5 de desembre del 2022. A partir del 6 de desembre se seleccionaran els finalistes que seran entrevistats del 12 al 16 de desembre del 2022. Finalment, el dimecres 21 de desembre del 2022 es faran públiques les tres persones beneficiàries de l’ajut, així com dels suplents en previsió de possibles renúncies.

Les bases completes de la convocatòria també es poden consultar al web carnetjove.ad/voluntariat.