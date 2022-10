Carles Sánchez manté el control actiu sobre les polítiques d’habitatge i transport públic

El conseller general socialdemòcrata, Carles Sánchez, ha entrat tres demandes d’informació per tal de mantenir el control actiu sobre les polítiques d’habitatge i transport públic que està realitzant el Govern. Concretament, una de les demandes és sobre la Comissió Nacional de l’Habitatge i les altres dues sobre el transport públic de passatgers.

D’aquesta manera, Sánchez s’interessa per l’acta de la darrera Comissió Nacional de l’Habitatge per a poder fer un seguiment tant de les polítiques del Govern com de les propostes de la pròpia comissió, així com per a les actes de les darreres reunions de la Comissió de Seguiment de les Línies de Transport Nacionals i de la Comissió d’experts per al rescabalament de les companyies de transport. Aquestes dues darreres demandes també busquen poder fer un seguiment actiu de les polítiques que el Govern està duent a terme en aquesta matèria.