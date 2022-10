Tots Sants: Obertes les inscripcions per a les activitats esportives i de lleure a Andorra la Vella

Aquest matí de dilluns s’han obert, a Andorra la Vella, les inscripcions per a les activitats esportives i de lleure que ofereixen els departaments d’Esports, de la mà dels clubs esportius, i de Social durant les vacances escolars de Tots Sants per a infants i joves de 3 a 15 anys. Hi ha 309 places a disposició, distribuïdes entre 7 campus esportius (205), el casal d’infant El Llamp (64), la Ludoteca de Santa Coloma (40).

En aquesta ocasió les activitats tindran lloc entre el dilluns 31 d’octubre i el divendres 4 de novembre, a excepció del dimarts 1 de novembre que és festiu. Pel que fa a l’oferta, a més dels casals d’infants, adreçats a canalla de 3 a 6 anys, en aquesta ocasió es proposen set campus esportius:

· Campus de bàsquet, amb activitats per a infants i joves de 5 a 13 anys (40 places)

· Campus de futbol sala, per a infants i joves de 6 a 13 anys (30 places)

· Campus de rítmica, per a infants i joves de 5 a 13 anys (25 places)

· Campus de kung-fu, per a infants i joves de 5 a 15 anys (20 places)

· Campus de vòlei, per a infants i joves de 6 a 12 anys (35 places)

· Campus multi esports, per a infants i joves de 6 a 13 anys (35 places)

· Curset de natació, per a infants i joves de 2,5 a 10 anys (20 places)

Les inscripcions es poden formalitzar a través de la pàgina web andorralavella.ad/inscripcions.

Activitats per a joves al Rusc

En paral·lel, la setmana de vacances escolars de Tots Sants (entre el dilluns 31 d’octubre i el dissabte 5 de novembre, tret de l’1 de novembre que és festiu) també oferirà tota mena d’activitats relacionades amb el Halloween als joves del Rusc. Hi haurà, entre d’altres, taller de manualitats per a fer decoracions terrorífiques, tallers de cuina, un torneig de futbol 5×5, una festa de Halloween i un torneig online de dards.

També s’ha organitzat, entre el 2 i el 5 de novembre, un viatge a Foix, on els participants podran fer un circuit multi aventures, bitlles, làser tag i visita a Carcassona amb la companyia dels joves del PAAJIP, l’espai jove de Foix. (Més informació a elrusc@comuandorra.ad i al telèfon 730 007).