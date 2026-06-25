Impulsen un nou recurs educatiu per a fomentar la seguretat a la muntanya entre els infants

El Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències impulsa un nou recurs educatiu per a fomentar la seguretat a la muntanya entre els infants. La iniciativa s’emmarca dins l’estratègia de sensibilització i formació davant dels riscos del Departament, i complementa les accions que ja es duen a terme conjuntament amb el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i diversos centres formadors. En aquest marc, el Curs de Capacitació Bàsica en Protecció Civil, dirigits als alumnes d’entre 11 i 16 anys, i on ja es treballen aspectes relacionats amb els primers auxilis, els riscos naturals i les mesures d’autoprotecció, n’és un bon exemple.
El conte es distribuirà, enguany, a tots els alumnes de tercer de tots els centres escolars del país abans de les vacances d’estiu per a preparar les excursions al medi natural i al mateix temps fomentar bons hàbits de lectura. Aquesta iniciativa s’emmarca en un projecte de cinc anys de durada, que preveu la distribució d’uns 1.000 exemplars anuals.
A partir del curs següent, s’integrarà com a material de suport pedagògic en unitats didàctiques relacionades amb el medi natural i l’educació física dins el sistema educatiu andorrà, així com als altres sistemes a través de formació andorrana. També estarà disponible a les biblioteques públiques del país, al Centre d’atenció al visitant de la Vall del Madriu-Perafita-Claror i en format digital als lloc web de l’Oficina i d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), com a organismes col·laboradors del projecte.
Amb aquesta publicació, el Departament reafirma el seu compromís per la formació i la sensibilització com a eines essencials per a preparar millor la població des de les primeres edats davant possibles situacions de risc, en línia amb les directrius internacionals de reducció del risc de desastres. Així mateix, es destaca que la publicació permet acostar la cultura de la prevenció als més petits d’una manera entenedora i atractiva, incorporant hàbits bàsics de seguretat des de les primeres edats, alhora que facilita integrar la prevenció en el dia a dia de l’aula i treballar de manera transversal els valors de seguretat i responsabilitat.
“L’excursió del Vallineu” té com a protagonista la mascota del Departament, el Vallineu, que viu una aventura amb els seus amics a la Vall del Madriu-Perafita-Claror. A través de diferents situacions i imprevistos, el conte transmet de manera pedagògica consells essencials per a gaudir de la muntanya amb seguretat, com la preparació de la sortida, la consulta de la meteorologia, l’adaptació dels recorreguts, el respecte per l’entorn natural o l’ús responsable del foc.
La iniciativa es desenvolupa amb la col·laboració de la Vall del Madriu-Perafita-Claror i d’Andorra Recerca i Innovació (AR+I), que han facilitat, respectivament, la integració del relat al refugi de Font Verd, així com l’aportació de coneixement sobre el patrimoni, i la contribució de coneixement especialitzat en matèria de riscos i entorn natural. Aquesta cooperació reforça el rigor tècnic del projecte i en potencia el valor pedagògic.