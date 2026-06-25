Kic Barroc rep l’ajut per a la professionalització dels artistes musicals

El Govern ha aprovat l’atorgament de l’ajut 2026 per a la professionalització dels artistes musicals al compositor i pianista andorrà Kic Barroc (Enric Bartumeu Rocamora). Aquesta iniciativa, que es va engegar el 2024, té com a objectiu donar suport als artistes musicals del país, davant les dificultats que es puguin trobar per a materialitzar el potencial real de professionalitzar-se i dedicar-se exclusivament als seus projectes artístics, ja que, habitualment, aquest procés comporta necessitats i riscos financers alts.
Aquest ajut de 40.000 euros, que s’atorga a un únic projecte d’entre els presentats a la convocatòria, s’afegeix a la resta d’instruments de suport al sector artístic i cultural que ha desplegat recentment el Ministeri, com la convocatòria de diverses subvencions anuals dirigides al col·lectiu cultural del país o l’ajut per a la participació en fires i mercats professionals de música internacionals, entre altres.
En aquesta tercera edició, la convocatòria ha incorporat novetats amb l’objectiu d’equiparar els requisits a l’evolució del sector artístic, sobretot pel que fa referència als formats de publicació i de presentació dels projectes musicals.