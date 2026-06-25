Andorra Telecom, designada com a administració notificadora davant la UIT en matèria de registres satel·litaris

El Consell de Ministres, en la sessió celebrada aquesta setmana, ha aprovat el Decret pel qual designa Andorra Telecom com a entitat responsable de l’exercici de les funcions d’administració notificadora davant la Unió Internacional de Telecomunicacions (UIT) en matèria de registres satel·litaris. Els registres satel·litaris són el mecanisme internacional que permet reservar, coordinar i protegir l’ús de freqüències radioelèctriques i recursos orbitals necessaris per a l’operació de sistemes satel·litaris. Només les administracions reconegudes per la UIT poden gestionar aquests procediments, imprescindibles perquè els operadors satel·litaris puguin desplegar i explotar les seves xarxes.
Andorra Telecom exerceix actualment les funcions d’interlocutor tècnic especialitzat i de punt de contacte nacional davant la UIT en els diversos àmbits vinculats a les telecomunicacions i a la gestió de l’espectre radioelèctric, participant de manera regular en els seus treballs, procediments i activitats de coordinació.
Amb l’entrada en vigor d’aquest Decret, Andorra Telecom assumirà la preparació, presentació i gestió dels registres satel·litaris davant la UIT, la coordinació amb altres administracions internacionals i la supervisió dels operadors que utilitzin registres notificats sota responsabilitat del Principat d’Andorra.
Aquesta designació s’emmarca en les funcions que la Llei atribueix a Andorra Telecom i reforça el posicionament del Principat en un àmbit d’alt valor afegit, generant noves oportunitats de desenvolupament econòmic vinculades a les telecomunicacions i a l’economia de l’espai.