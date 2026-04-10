Impulsen la reforma del camí de Mencui per a millorar l’accés i la gestió del territori a Soriguera

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya està executant les obres de millora i asfaltatge del camí d’accés al nucli de Mencui, al terme municipal de Soriguera, al Pallars Sobirà, una actuació estratègica per a garantir la mobilitat i la gestió del territori en zones de muntanya. El conseller del Govern català, Òscar Ordeig, ha visitat aquest divendres els treballs, que encara es troben en fase d’execució.
L’actuació, amb un pressupost de 700.000 euros finançats amb fons Next Generation, s’emmarca dins del programa Paisatges Resilients, del qual Soriguera va ser el primer projecte pilot a Catalunya. Aquesta iniciativa aposta per una planificació integral del territori basada en la col·laboració amb els agents locals i orientada a generar oportunitats de desenvolupament i projectes de vida al món rural.
El camí, amb un recorregut d’aproximadament 3,5 quilòmetres, és l’únic accés al poble de Mencui, situat a 1.256 metres d’altitud i amb una població estable d’11 habitants, que augmenta en períodes vacacionals. Fins ara, la via era de terra, fet que dificultava especialment la circulació durant l’hivern, quan la conservació i la retirada de neu esdevenien més complexes.
La millora i asfaltatge de la pista permetrà garantir un accés més segur i continuat al nucli, millorant la qualitat de vida dels residents i facilitant la prestació de serveis bàsics. Aquesta actuació s’inscriu en una estratègia més àmplia per a vertebrar les comunicacions en zones rurals i contribuir a fixar població en territoris de muntanya amb risc de despoblament.
Prevenció d’incendis
La nova infraestructura facilitarà la gestió forestal i agroramadera del municipi, ja que permetrà un accés més eficient a superfícies forestals de titularitat del Departament i a zones de pastura. La millora és clau per a reforçar la prevenció d’incendis forestals, agilitzar les tasques de manteniment i afavorir la continuïtat de les activitats productives vinculades al territori.
El municipi de Soriguera, amb 14 nuclis habitats i 446 habitants censats, presenta una baixa densitat de població i importants reptes associats al despoblament, el relleu generacional i la vulnerabilitat als efectes del canvi climàtic. En aquest context, les inversions en infraestructures esdevenen una eina essencial per a garantir la viabilitat econòmica i social del territori.
L’actuació del camí de Mencui no és un projecte aïllat, sinó que forma part d’un conjunt d’intervencions desenvolupades al municipi, tant dins com fora del programa Paisatges Resilients. Entre les més destacades hi ha la construcció del pont d’accés al nucli de Llagunes, amb una inversió de 900.000 euros, així com actuacions de tancament de pastures com a mesures de bioseguretat i diverses intervencions de gestió forestal.
Aquest conjunt d’actuacions respon a una estratègia global basada en la resiliència socioecològica, que integra la gestió dels ecosistemes amb el desenvolupament econòmic i social del territori. El projecte de Soriguera s’ha construït a partir d’un procés participatiu amb els veïns, que han contribuït a definir el model de territori i les actuacions prioritàries.
En conjunt, les obres del camí de Mencui exemplifiquen el compromís del Departament amb una política de desenvolupament rural que combina inversió en infraestructures, gestió sostenible dels recursos naturals i generació d’oportunitats per al repoblament.