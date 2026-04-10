Íria Medina i Àlex Rius, campions d’Andorra de gegant

Aquest divendres s’ha tancat la setmana de curses, a Andorra, amb el gegant dels Campionats Nacionals -Trofeu Ordino Reserva de Biosfera, dins de la Copa Creand- que s’ha disputat a la pista Esparver del sector el Tarter de Grandvalira. Íria Medina i Àlex Rius han estat els millors andorrans i, per tant, esdevenen campions nacionals.
Medina, campiona de gegant
En la cursa femenina, la victòria ha estat per la italiana Francesca Fanti amb 2.03.28, mentre que Íria Medina ha estat segona a 0.13, i s’ha proclamat campiona d’Andorra de gegant. L’andorrana ha fet 28.44 punts FIS, a prop dels seus actuals 26.21. Tercera a la cursa ha estat l’argentina Nicole Begue, amb +0.69.
Els podis sènior i U18
Pel que fa al Nacional d’Andorra, Íria Medina ha estat campiona mentre que la segona ha estat Etna Pou, que ha estat 4a a la cursa i ha fet 38.10 punts que milloren els seus actuals 40.23, i tercera Jordina Caminal, que ha estat 7a a la carrera i ha marcat 56.29, millor que els actuals 57.45.
En categoria sènior, però, el podi l’han format Medina primera i Caminal segona, mentre que en categoria U18 el podi ha estat encapçalat per Etna Pou, amb Ainhoa Piccino, segona -15a a la cursa- i Anna Ramentol, tercera -18a a la cursa. Marta Torres ha estat 20a a la cursa i quarta andorrana U18.
Rius, campió de gegant; molts andorrans amb millora de punts
En la cursa masculina, victòria per a l’italià Francesco Riccardo Zucchini amb 2.00.13, mentre que el podi l’han completat Àlex Rius, segon amb 2.01.50 i +1.37 -ha marcat 34.10 punts, millor que els seus actuals 34.84- i l’espanyol Simon Jorge Calzado, tercer amb +1.62. Max Black ha estat quart i millor U18 a 1.83, i a més ha millorat punts FIS, amb 37.97 -tenia 42.86-, mentre que Maià Font ha acabat 8è també millorant punts, amb 39.56, millor que els actuals 45.39 i fent d’aquesta manera la millor cursa de la temporada.
També ha entrat al top10 Àlvar Calvo, 9è, mentre que Marc Fernández ha estat 12è, Xavier Cornella 14è -i punts: 48.64, tenia 49.44-, Pirmin Estruga 16è -punts: 53.18, tenia 57.39-, Pere Cornella 17è, Jordi Rogel 27è -punts: 60.83, tenia 66.12-, Àlex Comellas 28è -punts: 61.00, tenia 65.68, Marcel Pérez 29è, Robert Solsona 33è -punts: 73.95, tenia 78.28-, Pol Robert 35è, Èric Guimerà 36è, Carlos Salinas 37è, Sergi Puigdemasa 47è, Marc Delgado 48è, Max Figueredo 54è, Arnau Escabrós 55è, Nico Daban 56è i Raül Rico 58è.
Els podis sènior i U18
Així doncs, el Campionat Nacional d’Andorra ha tingut Àlex Rius guanyador, amb Black subcampió en scratx i Font tercer. Però, en sènior, la victòria ha estat per a Rius, segon ha estat Marc Fernández i tercer Xavier Cornella.
En U21, el primer ha estat Maià Font, el segon Àlvar Calvo i el tercer Pirmin Estruga, mentre que en U18 el podi l’han format Black com a guanyador, Jordi Rogel segon i Àlex Comellas tercer.
Dimarts i dimecres, les dues últimes curses FIS a casa
Aquesta setmana ha estat intensa de curses, però la setmana que ve encara hi haurà dues carreres més, en aquest cas també Copa Creand i dos gegant FIS. Una per al dimarts 14 i l’altra per al dimecres 15 d’abril, i totes dues igualment a la pista Esparver del Tarter-Grandvalira.