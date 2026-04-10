L’urbanisme centra el debat del Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell

Els reptes presents i futurs en habitatge i urbanisme, i les normatives a què està sotmesa la planificació urbanística municipal, han centrat una part important del debat del Consell d’Alcaldes de l’Alt Urgell que s’ha celebrat aquest divendres al municipi de Montferrer i Castellbò. Agustí Serra, actual director de la Fundació Municipalista d’Impuls Territorial (FMIT) de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i que va ocupar la direcció general d’Urbanisme de la Generalitat durant diversos anys, ha informat els alcaldes i alcaldesses de la tasca de la Fundació com a assessor d’ajuntaments: “No venim a suplir els serveis tècnics d’ajuntaments ni de consells comarcals, sinó a donar suport i assessorament en iniciatives urbanístiques i estratègies en ordenació del territori,” ha dit Serra.
El Consell Comarcal facilitarà un espai de trobada perquè alcaldes i tècnics puguin rebre l’assessorament de l’equip d’arquitectes i urbanistes de l’FMIT. Serra també ha avançat que treballen en l’elaboració d’una guia “per a fer l’urbanisme entenedor a qualsevol ciutadà” i ha reflexionat que “encara estem en un urbanisme del segle XX i no pensem prou en els reptes que ens venen, com per exemple que el segment de gent gran serà cada cop més nombrós”.
Els alcaldes de l’Alt Urgell també han rebut informació sobre el Protocol d’abordatge de les violències sexuals i la LGTBIfòbia en espais festius i públics; els treballs que es duen a terme en el marc de la Taula d’Habitatge; el procés de participació pública del PLATER sobre energies renovables; l’actualització del projecte del Camina Pirineus per al 2026, i els resultats de les enquestes que en els últims mesos han contestat els ajuntaments sobre la gestió del servei de l’aigua potable. En aquest punt, tot i evidenciar-se les diferències existents actualment entre municipis, els serveis tècnics del Consell Comarcal treballaran en unes propostes inicials de gestió mancomunada d’alguns aspectes del servei per tal que els ajuntaments que ho considerin viable puguin adherir-s’hi.
També s’ha tractat sobre el dèficit en matèria de sanejament en molts municipis de la comarca, amb la intenció per part del Consell de reprendre converses amb l’ACA per a planificar les actuacions pendents i previstes al Pla de Sanejament 20222033.