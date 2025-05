Impuls del Govern a la professionalització dels artistes musicals per valor de 40.000 euros

Unes partitures i un violí (arxiu)

El Consell de Ministres ha aprovat les bases d’un concurs adreçat als músics o grups professionals amb l’objectiu de donar suport a la seva carrera en la indústria musical internacional a través d’una ajuda directa de 40.000 euros. L’ajuda, que suma aquest any la segona edició, s’adreça als músics andorrans o residents permanents durant els darrers 5 anys i a grups que s’hagin format a Andorra la majoria dels integrants del qual resideixin actualment al país.

Els sol·licitants, a més, han d’haver publicat un mínim de dos treballs discogràfics de llarga durada, ja sigui com a solistes o com a grup, i també han d’haver realitzat un mínim de 30 concerts fora del territori andorrà els darrers 3 anys. Es valorarà que els sol·licitants hagin dut a terme aquests o més concerts en el marc d’una gira definida per a promocionar un treball discogràfic, sense prejudici que s’hi hagin interpretat també cançons d’altres treballs discogràfics. També es fixa com a requisit indispensable per als aspirants, siguin persones físiques o jurídiques, estar inscrits al cens d’artistes Censart (www.censart.ad).

Una comissió formada per professionals del departament de Promoció Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i d’Andorra Business avaluarà les sol·licituds en base al currículum artístic, el registre de concerts i gires internacionals realitzats els darrers 5 anys, la comptabilitat detallada de l’artista o grup dels darrers 3 anys, el projecte de professionalització dels candidats i el pla d’execució de l’ajuda previst.

El període per a presentar candidatures s’inicia el 5 de juny i estarà obert fins el 13 de juliol a la pàgina web www.e-tramits.ad.

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports proposa aquest programa d’ajuda financera com a un dels instruments de suport al sector artístic i cultural. En aquest sentit, es considera que aconseguir que els artistes musicals del país materialitzin el seu èxit promou i beneficia la imatge internacional del país i contribueix a la construcció progressiva de la indústria cultural andorrana.