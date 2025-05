Conferència, a Escaldes, sobre el repte de l’aigua potable i de la preservació del medi ambient

El ponent de la conferència, Jordi Deu, en una imatge d’arxiu (AndorraDifusió)

El Departament de Medi Ambient del Comú d’Escaldes-Engordany organitza una conferència per a donar a conèixer les actuacions realitzades per a recuperar la potabilitat de l’aigua a la parròquia arran de la torrentada del 21 de juliol de 2015. La xerrada, que tindrà lloc el pròxim dijous, 5 de juny, a les 19 hores, a la sala d’actes del Comú, coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, porta per títol El repte de l’aigua potable: consciència i acció pel medi ambient. Aquesta serà conduïda per Jordi Deu, de l’enginyeria i consultoria Silvargina, empresa encarregada de dur a terme els treballs pertinents.

La conferència, que es realitza en col·laboració amb els departaments de Medi Ambient dels comuns de Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella, té com a finalitat explicar a la ciutadania els efectes d’aquell episodi extrem. Alhora, també s’exposaran les solucions que s’han implementat des de 2016 per a fer front als problemes de potabilitat derivats de l’elevada terbolesa registrada a la captació del riu.