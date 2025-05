Encamp proposa un estiu d’aventura amb experiències de supervivència a la natura

Cartell anunciant les dates de la iniciativa (Comú d’Encamp)

Encamp impulsa un estiu d’aventura amb experiències de supervivència a la natura com a principal novetat. Aquesta pretén ser una proposta immersiva per a aprendre tècniques essencials de supervivència de la mà dels experts de JJ Adventure. L’activitat es durà a terme en un entorn privilegiat com és la vall dels Cortals, i està pensada per a adults i famílies amb esperit aventurer que vulguin desconnectar del ritme accelerat del dia a dia i reconnectar amb la natura.

Els cursos estan pensats per a un públic familiar i turístic, i inclouen dues modalitats: una jornada intensiva de 10 hores i una experiència de dos dies amb nit a la intempèrie. En tots dos casos, els participants s’enfrontaran a desafiaments reals i aprendran habilitats com encendre foc amb tècniques primitives, aplicar primers auxilis, potabilitzar aigua, orientar-se amb brúixola o estrelles, construir refugis naturals i entendre la psicologia de la supervivència en situacions límit.

Per a aquest any, l’activitat s’ofereix en català i castellà, i poden participar-hi infants a partir de 9 anys. Els joves de 16 i 17 anys poden inscriure’s sense la presència dels pares o tutors sempre que presentin una autorització signada.

Els grups seran reduïts per a garantir una atenció personalitzada i la màxima seguretat. Les activitats tindran lloc als Cortals d’Encamp, un entorn natural ideal per a desenvolupar aquest tipus de propostes.





Calendari i preus de les activitats

L’activitat es repetirà en quatre ocasions aquest estiu. La modalitat de jornada intensiva d’un sol dia es farà en dues ocasions, els dies 12 i 13 de juliol. Aquesta opció té un preu de 20 € per als adults (a partir de 16 anys) i 10 € per als infants (de 9 a 15 anys).

Per a aquells que vulguin una experiència més immersiva, la modalitat de dos dies amb pernoctació a la intempèrie es durà a terme els dies 28 i 29 de juny i 26 i 27 de juliol. El preu és de 45 € per als adults i 20 € per als infants. En aquesta versió ampliada, els participants compartiran moments al voltant d’una foguera, aprendran a fer foc per fricció amb la tècnica de l’arc, i faran un taller d’estrelles i orientació nocturna.

Les inscripcions ja s’han obert i es poden fer al web www.encamp.ad. Més informació de l’activitat, AQUÍ!