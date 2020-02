Quan tenim una ocasió especial a la vista, totes fem el possible, i fins i tot l’impossible, per aconseguir estar perfectes i boniques. Però no estem lliures que se’ns presenti un contratemps de darrera hora. Per això veurem cures de bellesa davant imprevistos de darrera hora.

En el cas que aparegui un gra, el primer que hem de fer és no tocar-lo; si creiem que traient-lo o fent-lo esclatar aconseguirem fer-lo desaparèixer abans, estem cometent un error.

Tenim un remei al nostre abast que es mostra molt eficaç davant aquest molest gra. Es tracta de tallar un trosset de tomàquet de la mida del granet i col·locar-lo a sobre. Les propietats del tomàquet permeten que deixant-lo tota la nit s’encarregui d’extreure la infecció del gra, fent-lo desaparèixer de forma ràpida.

Els llavis secs i esquerdats tenen un aspecte molt poc afavoridor, a més d’impedir que us maquilleu bé. La solució passa per aplicar una tovallola humida suaument pels llavis per eliminar les pells, també podeu fregar-los lleugerament amb un raspall de dents.

Pot ser que anem amb molta presa i no ens doni temps a pintar-nos les ungles. Perquè llueixin brillants podem ruixar-les amb una mica de laca per donar-los un bonic acabat i mantenir-les protegides.

Font: bellezaconsejos.com

Per Tot Sant Cugat