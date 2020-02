Malgrat que no són majoria, els casos en què algunes usuàries de les aplicacions de cites s’han vist embolicades en situacions perilloses, no són pocs. El fet que cada vegada siguin més les veus que decideixen parlar de les agressions i abusos sexuals en cites concertades virtualment, ha fet que plataformes com Tinder rebin crítiques per no posar mesures per a frenar-les.

És per aquest motiu que Match Group, propietària de Tinder entre altres apps de cites, ha decidit implementar en la seva aplicació un botó del pànic basat en l’aplicació noonlight. Aquest sistema, segons The Wall Street Journal, permetrà a una usuària que es troba en una situació de risc prémer el botó que estarà directament connectat al sistema d’emergències.

El sistema de moment només es posarà en marxa als Estats Units. Així mateix, si una persona decideix activar el botó del pànic, no s’enviarà a una unitat d’emergència directament al lloc. D’aquesta manera es volen evitar els falsos avisos. La usuària haurà d’introduir un codi i si no ho fa, rebrà un missatge i després una trucada. En cas de no respondre o si respongués dient que necessita ajuda, seria quan els serveis d’emergència enviarien una unitat.

