El Govern activa el concurs per a comprar més edificis i ampliar el parc públic d’habitatge destinat a lloguer assequible

El Govern ha aprovat la convocatòria d’un nou concurs públic per a adquirir edificis sencers amb l’objectiu d’ampliar el parc públic d’habitatge destinat al lloguer assequible, «un dels pilars de la política estructural de resposta a la tensió del mercat immobiliari», segons assegura l’Executiu. Amb aquesta nova convocatòria, el Govern preveu incorporar al voltant de 150 habitatges addicionals, fet que permetrà superar àmpliament el llindar dels gairebé 500 pisos públics previstos per al 2027, ampliant la xifra fins al voltant de 650 habitatges i continuar avançant cap a un model amb més pes del sector públic en l’oferta residencial.
El concurs, regulat pel plec de bases aprovat, preveu l’adquisició d’edificis plurifamiliars o d’ús hoteler —tant existents com en construcció— per a destinar-los a habitatge un cop rehabilitats, si escau. Es tracta d’un plantejament similar al que ja es va impulsar el 2023 i que ara es consolida com una de les principals eines del Govern per a incrementar de manera ràpida i directa el parc públic.
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha defensat que «aquesta nova convocatòria representa un salt qualitatiu en la política d’habitatge, posant en relleu que la compra d’edificis permet actuar amb més rapidesa que la promoció de nova construcció i oferir solucions immediates a les necessitats detectades». En aquest sentit, ha subratllat que l’objectiu és guanyar pes públic en el mercat i avançar cap a una oferta més estable de lloguer assequible.
Aquesta actuació s’emmarca també en la decisió del Govern de destinar una part del superàvit pressupostari a polítiques d’habitatge, «amb la voluntat de revertir els excedents en inversions amb impacte directe sobre el benestar de la ciutadania. Així, el concurs s’articula amb una dotació inicial de 21,6 milions d’euros, amb possibilitat d’ampliació per a maximitzar l’adquisició d’edificis i accelerar el creixement del parc públic». El Consell General va donar llum verda el 7 de maig a un crèdit extraordinari amb una reserva de 35 milions d’euros per a habitatge.
Marsol ha explicat que el procediment es desenvoluparà en règim de concurrència pública i amb criteris de valoració que combinen preu i qualitat, tenint en compte factors com el cost d’adquisició, l’estat de conservació, el nombre d’habitatges, la proximitat als serveis o la possibilitat d’entrada a viure en terminis curts. La voluntat, ha afegit, és agilitzar els terminis d’adquisició i adequació els immobles per a poder oferir al més ràpid possible nous pisos de lloguer assequible per al parc públic.
En aquest sentit, i pel que fa al calendari, les ofertes es podran presentar entre el 15 i el 30 de juny. El procediment es desenvoluparà en dues fases: una primera d’admissió de candidatures i taxació dels immobles, i una segona de presentació d’ofertes econòmiques.
La ministra Marsol ha posat en valor els «més de 100 milions d’euros que el Govern porta destinats aquesta legislatura» en matèria d’habitatge.