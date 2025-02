Il·luminació sostenible amb llums LED a l’exterior de casa

Llums LED al jardí de casa (iStock)

En termes d’il·luminació, són moltes les tendències que van sorgint en el mercat i que ens permeten poder explorar totes les opcions que existeixen amb l’objectiu de poder trobar una solució que s’adapti per complet a l’exterior del nostre habitatge, com ara el jardí o la terrassa. És important explorar quins són els beneficis i els avantatges que la il·luminació LED pot oferir-nos.

Un dels principals beneficis que obtenim de la instal·lació de la il·luminació LED en exteriors fa referència a l’estalvi energètic. No totes les llums poden arribar a oferir-nos el mateix nivell d’estalvi, depenent de manera directa el tipus d’ús que fem d’aquesta. No obstant això, sí que podem afirmar que podem aconseguir un estalvi superior al 60% quan canviem el nostre sistema d’il·luminació a llums LED. I, això, òbviament, es tradueix en sostenibilitat.

A més, val la pena recordar que la il·luminació LED compta amb una tecnologia que permet l’encesa i apagat immediat tantes vegades com vulguem. Aquest avantatge no l’ofereixen, per exemple, els focus HID, els quals necessiten un temps per a tornar a encendre’s en el cas que hi hagi una apagada accidental i, a la vegada, comporta un major consum energètic.

Una de les preguntes més habituals una vegada ens convencem de dur a terme l’ús d’il·luminació LED en exteriors fa referència a la mena de temperatura de llum que hem de triar per a assegurar un bon resultat en la nostra il·luminació exterior. En aquest cas, convé saber que la llum recomanada per a exterior és la de color blanc neutre, és a dir, entre 3300 i 5300 kelvin. En tots dos casos, comptem amb la suficient il·luminació per a assegurar l’entrada de la nostra casa o del jardí.

Quant a la lluentor, entre 400 i 600 lúmens són més que suficient per a una il·luminació exterior més que agradable. Si volem un focus LED per a exterior de gran potència, llavors hauríem de triar un model de més de 1000 lúmens.

Els focus LED per a exteriors són una de les millors solucions que podem trobar en el mercat en l’actualitat. I, a més, sostenibles pel que fa al seu consum energètic.





Per Decoracionyjardines.com