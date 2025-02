Les personalitats que van ser presents a la presentació del Fred-Hub (Carlos Rojas)

Cada any, 950 milions de persones podrien ser alimentades al Primer Món si es millorés la cadena del fred. Per a potenciar aquesta optimització ha nascut el Fred-Hub, una iniciativa publicoprivada que aspira a ser un “referent mundial” pel que fa a aquest procés. El full de ruta? Fomentar la digitalització del sector amb l’objectiu de reduir la contaminació i el malbaratament dels aliments que es perden per fuites al sistema.

Tot plegat s’ha presentat aquest gener a la nau d’Ako, a Sant Pere de Ribes (el Garraf), l’empresa especialista en refrigeració que està liderant el projecte, juntament amb l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (UPC) i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. L’acte va comptar amb la presència del conseller català d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, i l’alcaldessa del municipi, Ana Herrera, entre altres personalitats.

La proposta busca impulsar un ecosistema d’innovació obert en l’àmbit de la refrigeració de la cadena del fred, en el sector agroalimentari i altres productes peribles. Actualment, ja treballen amb més de 10 milions d’euros de diverses línies d’investigació. “Ja tenim una organització creada amb una direcció tècnica i un espai per a treballar. Ens falta l’edifici, però ja estem treballant en la recerca de subvencions de projectes d’investigació”, ha apuntat Josep Lluís Bescós, vicepresident i CEO d’Ako. De moment, qui està acollint el projecte és la mateixa Ako, al polígon industrial Vilanoveta. El directiu també ha obert la porta a qualsevol companyia que vulgui sumar-s’hi: “Busquem un ecosistema d’empreses privades que acompanyi a la iniciativa pública”.

Els seus càlculs estimen que el projecte podria contribuir a reduir un 65% les emissions de CO₂ i rebaixar un 90% les pèrdues de productes actuals

Actualment, el 30% dels aliments es perden per malbaratament. Un fet tan rellevant com que el 60% del consum energètic del Primer Món està relacionat amb la refrigeració. Dues dades que van estimular la creació d’aquesta proposta. “Els nostres projectes són d’algoritmes, de patents i de projectes col·laboratius, no tant de processos de fabricació, com de processos de coneixement al voltant de la refrigeració per a intentar situar Catalunya com a referent mundial en el món de la refrigeració”, ha insistit Bescós. Els seus càlculs estimen que el projecte podria contribuir a reduir un 65% les emissions de CO₂ i rebaixar un 90% les pèrdues de productes actuals.





La UPC, el pal de paller

El Fred-Hub no només busca ser més digital, eficient i sostenible, sinó que busca crear noves oportunitats de negoci, crear llocs de treball qualificats i formar la pròxima generació de professionals del sector. Per a ser més precisos, van demanar el suport de la UPC des del primer moment. Aleshores era l’any 2015. “Quan ens van venir a veure amb aquesta idea, la vam atendre de seguida”, ha recordat Climent Molins, vicerector de transferència, innovació i emprenedoria de la UPC.

Molins ha definit la “transferència de coneixement” com el rol principal de la seva universitat, mentre que són les empreses com Ako (i les que s’hi sumin) les quals s’hauran d’encarregar de tenir un “impacte real a la societat”. En aquest cas, havent-hi els dos ingredients (empresa i universitat) des del punt de partida, el vicerector considera el Fred-Hub un projecte d’un “valor incalculable”, ja que permet “fer un salt endavant”.





Més sòl industrial: una “bona notícia”

El projecte del Fred-Hub, però, no va ser l’única notícia d’aquell dia. Prèviament a la presentació, l’alcaldessa i el conseller van mantenir una reunió al consistori, on Herrera li va transmetre a Sàmper que ampliaran en 50.000 metres quadrats el polígon de Vilanoveta. La idea és apostar per la reindustrialització del municipi, que ha baixat del 20% al 10% en activitat industrial en només uns anys. “Si alguna cosa ens ha ensenyat la pandèmia és que hem de diversificar l’activitat econòmica. I la indústria és un sector que ens aporta llocs de treball i també qualificats amb uns nivells salarials superiors d’altres activitats”, ha assenyalat l’alcaldessa. A canvi, ha demanat ajuda a la Generalitat a l’hora “d’omplir aquestes parets que es crearan”.

La Generalitat està realitzant un mapatge per a detectar les pastilles industrials disponibles que permetin impulsar la reindustrialització de Catalunya cada cop que un inversor s’interessi per sòl al territori

Per la seva banda, el conseller Sàmper va recollir el guant amb simpatia. “Aquest és un projecte que té moltíssima acollida dins del Departament”, ha indicat, encara que va supeditar el volum d’ajuda del Govern català als Pressupostos que està preparant l’Executiu. Tot i això, el conseller ha destacat que el Fred-Hub és una iniciativa que serà “exitosa, segur”, a causa del plantejament publicoprivat a tres bandes.

Pel que fa a l’ampliació del sòl industrial de Vilanovetes, Sàmper va reconèixer que “no ho portava estudiat del tot”, encara que ha estat una “sorpresa positiva”, ja que la Generalitat està realitzant un mapatge per a detectar les pastilles industrials disponibles que permetin impulsar la reindustrialització de Catalunya cada cop que un inversor s’interessi per sòl al territori. “És una bona notícia saber que es vol fer una ampliació de 50.000 metres quadrats en una ubicació tan privilegiada com la que té Sant Pere de Ribes”, va manifestar el conseller de la Generalitat.





Per Carlos Rojas. Periodista