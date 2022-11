II Jornades de l’Energia i Ciutats Sostenibles centrades en estalvi, empresa i mobilitat

La Sala Sergi Mas acull des de primera hora d’aquest dijous la segona edició de les Jornades de l’Energia i Ciutats Sostenibles organitzades pel Comú de Sant Julià de Lòria, FEDA i l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), amb la col·laboració de la Universitat Carlemany.

El cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, el director general de FEDA, Albert Moles, i el president de l’EFA, Daniel Armengol, han estat els encarregats obrir l’acte, que es desenvoluparà durant tot el dia d’avui i en el qual prendran part ponents experts com la directora de la Fundació Privada Empresa & Clima, Elvira Carles; el president de la taula interprofessional de l’energia de Catalunya, Francesc Bonvehí; el cap del Servei de mobilitat de l’ATM, Xavier Sanyer; el conseller de Naturgy, Ramon Adell i el consultor en energies renovables, Josep Rebollo, a més d’altres professionals del país.

El programa ofereix ponències, conferències, taules rodones i debats amb tres blocs diferenciats: l’empresa i l’estalvi energètic; els nous models de mobilitat sostenible, i els costos i les opcions per a Andorra per a pal·liar els efectes de la crisi energètica.

Majoral ha fet una aposta contundent perquè totes les administracions públiques prenguin consciència de la problemàtica més important que avui té el país a sobre de la taula: l’elevat cost de l’energia i la necessitat de trobar noves alternatives. “Davant d’això, les administracions públiques del nostre país ja hem donat un primer pas signant un acord de reducció de consum, però aquest és un petit pas perquè l’enemic a batre ara mateix és la incertesa de calcular quant durarà aquesta situació i, per tant, hem de plantejar altres alternatives i ho hem de fer en clau de país”, ha dit Majoral.

El director general de FEDA, Albert Moles, per la seva banda, ha destacat la importància d’aprofundir en les accions alineades, de col·laboració publicoprivada. Precisament, l’esperit d’aquestes jornades, anomenades “Estalvi, empresa i mobilitat” és el d’afavorir l’intercanvi d’idees i les sinergies entre els diferents actors econòmics per a afrontar els reptes energètics.

Tot i recordar la urgència de l’estalvi energètic per a poder gestionar el context actual, Moles ha recordat que “l’escalfament del planeta continua sent la principal amenaça a la qual ha de fer front la humanitat i hem d’evitar que les crisis conjunturals ens eclipsin i desviïn l’atenció d’aquesta qüestió”. “És el mateix problema, vist des d’una perspectiva de curt termini o bé de llarg termini”.

“Andorra pot liderar i acompanyar el canvi i pot mantenir la competitivitat, aprofitar moltes oportunitats que se’ns presentaran davant d’aquesta situació molt complexa”, ha proposat. Abans de deixar pas a la primera ponència, ha intervingut el president de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), Daniel Armengol que, igual que Moles, ha incidit en el fet que “el sector públic i privat compartim objectius i per això cal que treballem junts perquè l’actualitat ens obliga a assentar-nos al voltant d’una taula”.

Pel que fa als esforços del sector privat per a contribuir a l’estalvi energètic, Armengol ha assenyalat que “al final, l’energia i la mobilitat són factors de cost i de competitivitat i ho tenim molt present en el nostre dia a dia, tant a escala de comptes d’explotació com per les amenaces que ens venen pel canvi climàtic”. Les jornades conclouran a les 18 hores.