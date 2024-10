Igualtat i Participació Ciutadana commemora el Dia europeu contra el tràfic d’éssers humans

Cartell anunciant la conferència de Rosa Cendón (SFGA)

En el marc de la commemoració del Dia europeu contra el tràfic d’éssers humans, cada 18 d’octubre, la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana ha organitzat una jornada, que tindrà lloc aquest dimecres, 16 d’octubre, dividida en dues activitats. La primera, una formació adreçada a tècnics i experts en aquest àmbit i la segona, una conferència oberta a tota la ciutadania.

Al matí, la formació se centrarà en els professionals susceptibles de detectar i identificar a les possibles víctimes, amb l’objectiu de donar-los-hi eines per a reforçar la seva intervenció. L’acte anirà a càrrec de Rosa Cendón, treballadora social i pedagoga, que exerceix com a tècnica a la Subdirecció de Sensibilització i Prevenció de la Direcció General per a l’erradicació de les Violències Masclistes del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya.

A la tarda, a partir de les 18.30 hores i sota el títol ‘Tràfic i explotació de persones: una forma contemporània d’esclavitud’, es farà la xerrada oberta a tota la ciutadania. La conferència anirà a càrrec també de Rosa Cendón i tindrà lloc a la cinquena planta de l’Acta Arthotel d’Andorra la Vella. L’assistència és gratuïta i no cal inscripció prèvia.