Andorra organitza el City Science Summit per a celebrar els 10 anys de col·laboració amb el Media Lab del MIT

Acte d’inici del City Science Summit a Andorra (AR+I)

Andorra la Vella ha acollit aquest dimarts l’inici del City Science Summit, una cimera que cada any se celebra a Boston, seu del Massachusetts Institute of Technology Media Lab, d’on pertany la City Science Network, la xarxa de la qual forma part Andorra Recerca Innovació (AR+I) des de fa 10 anys. Andorra celebra aquesta commemoració amb la presència de gairebé un centenar d’investigadors provinents de la desena de laboratoris que integren aquesta xarxa internacional, amb presència a Taipei, Toronto, Hamburg i Shangai, entre d’altres.

La inauguració de la Cimera ha anat a càrrec de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge del Govern d’Andorra, Conxita Marsol, qui ha destacat les “passes importants que s’han fet per a situar Andorra com un entorn d’innovació, recerca i desenvolupament, sempre amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i d’explorar noves maneres d’entendre el futur”. Marsol, que també presideix el patronat d’AR+I, ha afegit que l’associació d’Andorra amb la City Science Network ha permès “enfortir l’aposta del país per la tecnologia, l’educació i la sostenibilitat, alhora que ens ha integrat a una comunitat global d’experts amb visió de futur”.

El director del MIT City Science Lab, Kent Larson, també ha intervingut a la inauguració i ha considerat que “al llarg d’aquests 10 anys, Andorra s’ha convertit en un líder en l’ús de l’anàlisi de dades i de simulacions per a respondre millor a tots els reptes que s’enfronta el país, com el canvi climàtic, el turisme o una economia que evoluciona ràpidament”. El dirigent entén que “Andorra és ara un membre clau de la City Science Network, que compta ja amb deu laboratoris a Europa, Àsia, Nord-Amèrica, Amèrica Llatina i Orient Mitjà.

Sota el lema ‘Comunitats Transformadores’, la Cimera, que durarà fins dimecres a la tarda, servirà perquè els investigadors comparteixin coneixements, presentin nous projectes i exposin la visió de cada laboratori per a crear comunitats més habitables, equitatives i resilients. També és prevista la celebració de diverses taules de treball de temàtiques diverses com la transformació de solucions innovadores en eines socials o mediambientals, o l’exploració de noves maneres de col·laboració entre laboratoris.

“Davant els reptes cada vegada més globals, les accions que realitzem han de ser també d’un major abast i d’un impacte que no quedi només en un entorn proper. Cal mantenir el contacte i treballar amb entorns homòlegs d’altres països, sumant punts de vista i coneixement”, ha exposat la gerenta d’AR+I, Vanesa Arroyo, qui ha considerat que “esdeveniments com el d’avui, haver aconseguit organitzar el Summit del MIT a Andorra, més enllà de mostrar els avenços que des de cada grup de recerca es realitzen, serveixen per a donar a conèixer el país i posicionar-lo en una xarxa de prestigi amb actors molt diversos d’àmbit internacional”.