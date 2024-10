Càritas Andorrana i Càritas Diocesana d’Urgell signen un conveni de col·laboració per a gestionar els excedents tèxtils del Rober

Representants de Càritas Andorrana i Càritas Diocesana d’Urgell en l’acte de signatura (Càritas Andorrana)

Càritas Andorrana ha signat un conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana d’Urgell per a optimitzar la gestió dels excedents tèxtils del programa del Rober. L’entitat ja realitzava exportació de roba i a partir d’ara, aquesta tasca la desenvoluparà Càritas Diocesana d’Urgell de la mà de la seva empresa d’inserció laboral Nougrapats. En aquest sentit, aquesta empresa s’encarregarà de recollir de forma periòdica l’excedent tèxtil als magatzems de Càritas Andorrana, gestionar els tràmits duaners pertinents i també, informar sobre el destí de la roba recollida.

Gràcies a aquesta col·laboració entre ambdues institucions es crearan llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social i també, representa una aposta per una economia circular tot donant una segona vida a la roba recollida.

Càritas Diocesana d’Urgell és propietària única de Nougrapats, fundada l’any 2004 i que, a través d’una xarxa de 3 botigues de Moda Re-, i més de 100 contenidors distribuïts en més de 50 poblacions del Bisbat d’Urgell- recull, classifica i processa la roba usada.

Només durant l’any 2023, va gestionar 450 tones de residu tèxtil, donant-li una segona vida a través de la reutilització i el reciclatge. Nougrapats és una gestora de residus autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya i sòcia de la cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre Moda Re impulsada per la Confederació de Càritas d’Espanya.

Per la seva part, el programa Rober de Càritas Andorrana, recull, classifica i distribueix roba usada d’home, dona, infant, a més d’altres materials tèxtils com llençols, tovalloles o sabates. Amb aquest projecte es contribueix a la sostenibilitat mitjançant la recollida selectiva, la valorització del material tèxtil i la seva reutilització a través de les botigues de segona mà de Càritas Andorrana.

El 2023, tal i com detalla la Memòria d’activitats de l’entitat, es van recollir un total de 72 tones de tèxtil a Andorra, de les quals, un 33% es van destinar a l’exportació per a reutilitzar en la indústria i a altres sectors; un 32% es van reutilitzar a través de les dues botigues de segona mà que té Càritas Andorrana, un 22% com a residus i el 13% restant es tracta de tèxtil emmagatzemat a les instal·lacions de l’entitat per a utilitzar-se més endavant.