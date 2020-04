Igualada (2022) i Lloret de Mar (2023) es proclamen Capitals de la Cultura Catalana

Les ciutats d’Igualada (Anoia) i Lloret de Mar (la Selva) han estat designades oficialment Capitals de la Cultura Catalana pels anys 2022 i 2023, respectivament. El president de l’organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, ha destacat positivament el treball i l’esforç realitzat per part de les dues candidatures.

L’anunci de la doble designació per part de l’organització Capital de la Cultura Catalana no ha estat trivial. Tal com explica Xavier Tudela, “s’han decidit anunciar les dues candidatures a la vegada perquè, tot i ser diferents, són complementàries i responen molt bé a la realitat cultural del nostre país. Les dues candidatures són molt fortes, han estat treballades amb temps i, alhora, es mostren ben integrades en la societat civil”. El president de l’organització també ha volgut destacar la reacció ciutadana, que està sent molt positiva.

Amb motiu de la seva capitalitat cultural, Igualada té l’objectiu de mostrar allò que la distingeix en l’àmbit cultural. La intenció és projectar la cultura en general, amb un equilibri de les disciplines artístiques però amb la voluntat de reforçar alguns elements com són la música de cambra, el patrimoni arquitectònic, les arts escèniques i el patrimoni tradicional i popular. Alhora, també vol destacar la qualitat i potencialitat del teixit associatiu, de les empreses i dels equipaments de la ciutat.

La ciutat de Lloret de Mar, que serà la 20a Capital de la Cultura Catalana l’any 2023, articula la seva proposta en quatre eixos principals: medi ambient, interculturalitat, igualtat de gènere i turisme. Al mateix temps, es crearan sis itineraris per donar a conèixer la cultura de Lloret de Mar. Són arts escèniques i música, història i patrimoni, tradicions, festes i cultura popular, fotografia, arts plàstiques i visuals, interculturalitat i llengua i literatura.

La Capital de la Cultura Catalana s’adreça a tot el domini lingüístic i cultural català. Té com a objectius els de contribuir a ampliar la difusió, l’ús i el prestigi social de la llengua i cultura catalanes, incrementar la cohesió cultural dels territoris de llengua i cultura catalanes i, finalment, promocionar i projectar el municipi designat com a Capital de la Cultura Catalana, tant a l’interior com a l’exterior. Escaldes-Engordany va ostentar aquesta capitalitat l’any 2011.

Ens de Comunicació