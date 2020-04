Com cuidar la barba i el bigoti a casa, perquè continueu lluint fantàstics

Durant aquestes setmanes hem publicat un munt d’articles per a ajudar-vos a portar millor el confinament. Doncs bé, avui portem un tema específic per a vosaltres, amb el propòsit de que no sucumbiu a l'”efecte nàufrag”. I és que la màxima de que sentir-nos bé per fora ens ajuda a estar bé per dins (i al revés) no distingeix entre sexes. Per això, hem parlat amb els barbers Vicenç Moretó i Álex Beltrán perquè ens expliquin com podeu cuidar la barba i el bigoti a casa, perquè continueu lluint la vostra millor versió.

Barba i bigoti a punt

Pas 1: higiene

A la dutxa o en el lavabo és on has de rentar i, a poder ser, hidratar i condicionar la barba i el bigoti. Vicenç Moretó recomana utilitzar “un bon xampú per a barba amb alguna base hidratant com, per exemple, la lavanda. I si el producte porta algun tipus d’antisèptic, molt millor. L’oli de te o la menta estan molt bé”. La manera d’aplicar el xampú és realitzant un massatge tant en el pèl com en la pell.

Pots demanar consell al teu barber de confiança per tal de que et digui quins són els productes que has d’utilitzar ja que, com ens explica Álex Beltrán, “no és el mateix una barba llisa que arrissada, no s’apliquen els mateixos productes a una barba que sigui seca o no”. Tampoc és convenient utilitzar un producte que no sigui específic per a la barba: “La pell de la cara no és igual que la del cap. Usar un xampú per al cabell o el cos podria ressecar la barba i la pell de la cara.”

Pas 2: condicionat

Com ens diu Vicenç Moretó, existeixen diversos tipus de condicionadors: els que han d’aclarir-se després d’aplicar-los i fer un massatge amb el producte, i els que són sense aclarit, que es poden utilitzar en qualsevol moment del dia. “Hi ha alguns molt bons que fins i tot higienitzen alhora que condicionen.”

Pas 3: raspallat i acabat

Hi ha un munt d’opcions de raspalls de barba en el mercat. Es tracta d’un pas important ja que, com assenyala Vicenç Moretó, ajuda a exfoliar i a llevar les cèl·lules mortes de la pell. Per part seva, Beltrán recomana utilitzar “un raspall de truges naturals o pinta de carboni per a deixar la barba més suau i més frondosa”.

Quant als productes d’acabat, els dos barbers recomanen utilitzar algun tipus d’oli hidratant. Per a Moretó, “l’oli de coco i la jojoba són algun dels ingredients a tenir en compte. I si la barba és llarga, algun tipus de cera especial per a barbes, que són el mateix que els olis però amb una mica de poder de fixació.”

Per part seva, Álex Beltrán apunta que l’aplicació de l’oli ha de fer-se amb la barba neta i seca, i que la quantitat depèn de l’espessor i la longitud de la barba. “Aplica aproximadament 4-10 gotes d’oli en el palmell de la mà, frega totes dues mans i comença a estendre-ho pel coll, des de l’arrel a les puntes i pujant cap a les galtes, mentre fas un bon massatge per a arribar a la pell. És molt important hidratar la pell, ja que mai canvia, mentre que el pèl de la barba podem llevar-lo i deixar que creixi una altra vegada.”

Respecte al bigoti, recomana usar cera. “Depenent de la duresa i de la forma que busquis donar-li al teu bigoti hauràs de triar una cera forta o mitjana. La manera d’usar-la és molt fàcil: poses una petita quantitat en l’ungla, l’escalfes fregant entre el polze i l’índex per a desfer-la. Després l’apliques amb els dits de totes dues mans, estenent pel bigoti i donant-li la forma desitjada.”

Pas 4: manteniment

En aquest punt, Vicenç Moretó assenyala que “utilitzant una tisora o màquina podem ajustar la comissura del bigoti, seguint la línia natural del propi llavi”. I us dóna un consell: “En llavis fins, el bigoti hauria de tapar-los lleugerament. I, al contrari, els llavis gruixuts han de quedar més buidats. Afavoreix molt més!”.

Respecte al manteniment de la barba, assenyala: “si us veieu la barba ja molt salvatge us aconsello que, amb la tisora o màquina, lleveu només el necessari. Una mica dels contorns i una mica de llarg. Recordeu que no ha de quedar rodona, tret que així us agradi. Una mica més curta en les galtes i patilles, i més llarga en la part frontal.”

Informació útil, veritat? Álex Beltrán assenyala que “si rentes adequadament la teva barba, la pentines i utilitzes productes per a hidratar-la diàriament, veuràs resultats des del primer dia. Val la pena dedicar tots els matins 2-5 minuts a cuidar el teu bigoti i barba per a sentir-te bé amb ella, juntament amb un bon manteniment i retallada en la teva barberia (quan es pugui)”.

Per part seva, Vicenç Moretó finalitza dient: “A part de tots aquests tips, esperem que aviat les coses tornin a la normalitat i així pugueu tornar a les vostres barberies favorites, ja que, tant vosaltres com nosaltres, ens necessitarem ara més que mai”.

Alguns suggeriments de productes

