Horòscop del 3 al 9 d’abril

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Tot i que és molt probable que la figura de la mare us faci posar dels nervis heu de mirar de no agafar-hi massa estrès, no ho fa pas amb mala fe, senzillament li surt així i no s’adona que us és complicat d’entendre el seu punt de vista. Per altra banda teniu aspectes molt bons relacionats amb el món de la parella, és possible que en aquest camp les coses us vagin una mica rodades i us surtin força bé.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

La part espiritual és un aspecte que no heu experimentat massa i al llarg d’aquests dies potser us sentireu encuriosits pel fet que necessiteu trobar respostes a moltes preguntes que us venen a sobre i que no són gaire normals, no és pas que no sapigueu de què va, però, potser és bo que intenteu millorar aquesta part que heu de descobrir per a poder conèixer i treballar, sempre és bo créixer i experimentar.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Aquests dies us sortiran propostes per a lligar, el problema és que hi haurà molt bon rotllo per a xerrar i per a anar de marxa. Però, si la idea és la d’aprofitar una nit boja d’anar per feina (ja m’enteneu) ho tindreu malament, perquè… de bon rotllo, però, “mirar i no tocar”. Si se us acudeix tocar us podeu trobar la cara plena de mans. És millor fer una amistat per a la vida que tenir un rotllo curt.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Se us plantegen uns dies d’inestabilitat en la salut, no és pas que us hagi de passar res greu però hi ha moltes tendències a no trobar-vos massa bé i a arreplegar totes les passes que corrin, si podeu intenteu prevenir una mica els riscos i no patiu que no serà res. Per un altra banda, heu de tenir compte que al llarg d’aquests dies també és possible que tingueu una mica de mal rotllo a la feina, paciència.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Els lleons estareu una mica massa alterats per a pensar en el que feu i el més possible és que fiqueu la pota fins al fons amb alguna situació de compromís, són coses que passen i l’únic que podreu fer després és disculpar-vos com sigui. El que més haureu de tenir en compte és el fet de la vostra facilitat pels negocis, ja que us serà relativament fàcil vendre qualsevol cosa sense massa esforç.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

No us aconsello que dediqueu massa temps als amics ja que podeu tenir alguna ensopegada amb algun d’ells. És millor que us centreu a tractar més amb la gent de la família o amb la parella, i és que si no ho feu així podeu acabar amb mal rotllo per totes bandes, de totes maneres també cal que us digui que el més senzill que podeu fer és quedar-vos a casa a base de sofà i comandament.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Tot va molt enfocat amb la figura de la mare, potser la recordareu molt, o bé el que passa és que us farà una mica la vida impossible. Tot és qüestió d’agafar-s’ho bé i de no atabalar-se massa. Per altra banda tindreu la capacitat de captar moltes coses, o sigui que podeu trobar-vos sabent coses de gent que no coneixeu de res i que us afecten d’una manera especial, no passa res, senzillament esteu sensibles.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Els diners seran el vostre més gran problema, ja que no parareu de gastar i de trobar-vos amb coses de més a més que us deixaran amb la butxaca ben buida, mireu de posar-hi remei abans no sigui massa tard i comenceu a vigilar com els manegueu. Pensant en el passat no arreglareu res, heu d’estar preparats pel que està passant ara, al cap i a la fi el passat ja no el podeu canviar, acostumeu-vos-hi.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

És un molt bon moment per a moure-us i anar a visitar coses o llocs diferents, mireu de no deixar-vos perdre el munt de coses que actualment posen a la vostra disposició, al cap i a la fi és possible que la majoria de coses de poder veure siguin gratuïtes i interessants per a vosaltres. A més a més, us diré que són dies força bons per a trobar parella si no en teniu, és clar.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

No puc dir que us passarà res d’especial ja que la cosa es presenta com molt normal i corrent, sense dades massa destacades. De totes maneres sí que haig de dir que no tot serà calmat ja que en el camp de la família hi pot haver alguna petita discussió, no serà de molta importància, però, a fi de comptes serà el més animat, a menys que en feu alguna pel vostre compte que acabi amb la tranquil·litat.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Fa temps que no gaudíeu d’uns dies tan plens i autèntics com els que possiblement passareu, això és més que bo perquè ja era hora que les coses anessin amb aquest ritme, mireu d’aprofitar-ho com sigui i no us deixeu perdre totes les coses bones que us podeu trobar pel camí. Tindreu molt bona estrella amb les coses manuals, això és per si heu de fer algun treball o arreglar alguna cosa delicada.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Heu d’acabar una història que ja fa temps que dura i cada vegada és més important que la trenqueu ja que us provoca malestar i inseguretat en la vostra manera de ser. És hora de ser forts i buscar sortides bones i amb resultats positius. Per altra banda, també seria bo que féssiu cas del vostre instint i que no penséssiu tant en què o com pensen els altres, al cap i a la fi és el seu problema si no els hi agrada.