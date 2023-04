Xavier Espot catapulta Demòcrates cap a la majoria absoluta

Espot, guanyador de les eleccions a la circumscripció nacional i Conxita Marsol a la territorial d’Andorra la Vella (ATV)

Victòria clara per a Demòcrates en aquestes eleccions generals. Tan clara ha estat que ha aconseguit la majoria absoluta per a la propera legislatura. S’ha imposat de forma incontestable a nivell nacional i en 6 de les 7 parròquies andorranes. Només s’ha resistit Sant Julià de Lòria que ha estat territori de Concòrdia, la gran sorpresa d’aquests comicis que ha esdevingut la segona força, fins i tot per davant de PS SDP +.

Escrutat: 100.00 % Vots vàlids: 19.172 Electors convocats: 29.958 Vots blancs: 537 Participació: 66,93 % Vots nuls: 341

Del partit taronja hi ha diferents noms propis en aquest diumenge 2 d’abril. Sense cap mena de dubtes un Xavier Espot que repetirà com a cap de Govern i, també, per exemple, una Conxita Marsol que ha guanyat galons de cara a la formació en fer-se seva, de nou, la complicada parròquia d’Andorra la Vella. Ja parlen d’ella com el relleu natural al capdavant de Demòcrates per a d’aquí 4 anys.

LIBERALS D’ANDORRA 893 4,66% CONCÒRDIA (3) 4.109 21,43% DEMÒCRATES + CIUTADANS COMPROMESOS + ACCIÓ COMUNAL D’ORDINO + UN (5) 6.262 32,66% ACCIÓ 805 4,20% ANDORRA ENDAVANT (3) 3.067 16,00% PARTIT SOCIALDEMÒCRATA PROGRESSISTES SDP +(3) 4.036 21,05%

La seu del partit ha estat una festa on, els diferents candidats, la majoria amb el triomf sota el braç, anaven arribant entre els aplaudiments dels que ja hi eren. Al cap de Govern en funcions se l’ha rebut amb crits de “síEspot, síEspot, síEspot”. I, hi ha hagut un sentit reconeixement per a les candidates territorials de Sant Julià que no han pogut sortir-se’n amb la irrupció de Concòrdia.

En la seva intervenció, ja com a candidat guanyador, al quarter general de Demòcrates, Xavier Esport, ha reconegut la complexitat de la campanya i ha tingut un “record” per a aquells que ha acusat d’exhibir poc patriotisme, referint-se a alguns episodis foscos que hi ha hagut els darrers dies. Però, no s’hi ha recreat massa. Ha optat per a felicitar tot el seu equip i ha citat una llarga llista de noms a qui ha donat les gràcies per tot l’esforç dedicat.

També ha explicat que ha parlat amb alguns dels candidats als que s’enfrontava. És el cas dels caps de llista nacionals de Concòrdia, Andorra Endavant i PS SDP +, entre d’altres. Lluny de deixar-se anar per l’eufòria, ha recalcat que hi ha coincidències en diversos objectius programàtics amb aquestes forces i que, per tant, està obert al diàleg.

És incert si haurà allargat la festa per a celebrar el triomf. En teoria no hauria de ser així ja que, Espot, ha confessat que aquest dilluns el volia dedicar a anar a córrer i a descansar.

Concòrdia i Andorra Endavant creixen, PS SDP + reculen i Liberals i ACCIÓ en surten derrotats

No sortia a les travesses que Concòrdia entrés amb la força que ho ha fet tenint en compte que la formació té tot just 8 mesos de vida.