Horòscop del 29 de novembre al 5 de desembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Mostra’t disposat a cedir davant un atac, ja que la persona que es posa agressiva és perquè ho està passant malament. Treball: Mart entra en el sector professional al final de setmana i pot donar-te més feina. Estigues preparat.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Canvia la teva forma d’expressar-te, perquè les teves paraules poden ser malinterpretades. Necessites canviar certs hàbits. Treball: dies de contactes, que et permeten trobar feina si l’estàs buscant. Període de noves experiències.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Qui es proposa una cosa l’aconsegueix. Aquesta és la teva consigna aquests dies, així que no deixis que el teu objectiu se t’escapi de les mans. Treball: Mercuri el teu planeta regent, sempre t’afavoreix, i et notaràs que estàs inspirat, tira endavant els teus objectius.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

El millor és que no discuteixis amb ningú, perquè et prendràs les coses pitjor del que són. Estàs molt susceptible.

Treball: durant aquests dies evita prendre decisions, quedar amb gent o ficar-te en tasques, que et resultin un llast.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

L’amor et dona sort. Hi ha persones properes que et proposaran coses bones. Treball: aquests dies et toca claudicar davant l’evidència que hi ha coses que no domines del tot i que és millor que les aprenguis al més aviat possible.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Quan t’obstines a fer les coses millor, a posar-li amor a les teves respostes, la reacció de la gent és immediata. Treball: renunciar a un projecte et pot fastiguejar, però serà transitori. Modifica’l i presenta’l més endavant.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Utilitza més que mai la diplomàcia per sortejar els obstacles que poden sorgir en la teva relació. No t’enfrontis. Treball: et costarà molt mantenir el tipus, pot anar més enllà de les teves competències, o contra els teus interessos. Vigila.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Estàs a punt de rebre més del que esperaves. Et sentiràs reconfortat i recompensat. Bona setmana en general. Treball: ets experta detectar problemes i revisar el que no funciona, i gaudiràs davant els reptes que se’t presenten.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

L’amor et proporciona tota classe d’experiències, que poden anar de la simple abraçada a la intensitat d’allò més profund del teu interior. Treball: hi ha decisions que has de prendre que et portaran a canviar d’estructures. Serà per a millor.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Algú del teu passat podria reaparèixer en la teva vida i fer-te recordar experiències que et van marcar. Treball: has d’optar per comunicar-te més, treballar en equip i valorar les opinions dels altres. Període de noves experiències.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Demanes comprensió, quan no sempre ets capaç d’aplicar aquesta petició al teu propi comportament. Passa revista a les emocions que generes. Treball: excel·lent aspecte planetari, per tirar endavant una tasca important.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Ves amb compte amb les promeses sentimentals que fas, no les llancis a tort i a dret. Treball: invertir en la teva creativitat resultarà més profitós que fer-ho en les possibilitats d’altres persones. Creu en tu i aposta fort.