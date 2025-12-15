Horòscop del 15 al 21 de desembre

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Amb la gent del carrer serà amb la que us sentireu més còmodes perquè el que és amb la gent de casa no us entendreu massa bé i serà fàcil que discutiu per qualsevol cosa. Si teniu parella estable i viviu junts seria bo que evitéssiu tant com pugueu les baralles, si no aneu amb compte poden acabar amb la vostra relació. Sort que a prop hi ha una amiga que us ajudarà a superar aquesta situació, desfogueu-vos.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Es preparen bons dies en els jocs d’atzar, espero que hagueu comprat algun dècim de la loteria, tampoc cal que compreu tots els que trobeu perquè si us ha de tocar amb un que en compreu ja n’hi ha prou, de totes maneres no us refieu del que pugueu guanyar que sou capaços de gastar-vos els diners abans de tenir-los, sobretot ara que venen festes i si desprès no us toca encara em demanareu explicacions.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
A part de que sembla que estigueu renyits amb els diners perquè no hi ha maneres que es quedin a les vostres mans, podríem dir que se us posa tot força bé. Si us podeu donar el luxe de fer algun viatge una mica llarg, millor, i si a sobre el podeu fer en parella ja serà massa. I si no us ho podeu permetre, no patiu, només caldrà que us agafeu un dia de festa i el dediqueu a fer el que vulgueu.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Si parlem de diners, no volen venir cap a casa vostra, si més no aquests dies, segur que hi vindran, però ara mateix serà millor que busqueu la manera de passar sense cobrar el que us pensàveu, i allò que diuen a règim i anar fent. De totes maneres, el més maco és que podreu fer molt bones relacions socials, fer amics us serà fàcil, de vegades et fa més feliç una bona amistat que un grapat de diners.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Són d’aquelles coses que no saps mai el per què passen, però passen, i és que anireu de sorpresa en sorpresa, heu de descobrir coses que no us pensàveu que existien i que sense anar a buscar un o un altre us les acabarà dient sense que les demaneu ni en sospiteu ben res, hi haurà coses que us poden fer gràcia i d’altres que no us en faran gens ni mica, tot serà agafar-s’ho amb filosofia i gaudir de les sorpreses.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Haureu de controlar una mica algun punt de mal geni que se us escaparà, sort que seran molt poques vegades, però és que esteu una mica crispats a la feina i, segons com, us costa separar la feina del plaer. De totes maneres, això no és greu ni tampoc us ho heu d’agafar malament, a part que heu de pensar que ara venen festes i val la pena estar de bon humor que la vida són dos dies i no val la pena patir.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
Qualsevol cosa us pot fer estar contents i això és bo, si més no, per als que teniu al voltant, però també per a vosaltres ja que de vegades us costa ser una mica feliços, de totes maneres heu de tenir en compte que la gent que us envolta està molt contenta, tant a casa com a la feina i això és un punt molt a favor vostre i ja això sol us pot fer estar més feliços encara i més alegres, és un bon moment per a lligar.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Haureu de vigilar una mica més amb la vostra salut, últimament esteu fent massa coses perjudicials i no us en adoneu, si no aneu amb compte el cos us passarà factura i desprès tot seran queixes per no haver frenat a temps. El que si us convé tenir present és la situació a la feina, de moment no és dolenta, però heu de mirar d’estar una mica més pendent de les coses que feu i implicar-vos més.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Són uns dies molt intensos en el món de l’amor, heu de mirar d’aprofitar-ho al màxim perquè potser costa de que es torni a repetir, al menys amb poc temps, de totes maneres de tan intens que es presenta es pot espatllar si no mireu de fer les coses bé. Per una altra banda, intenteu ser una mica més realistes que d’un temps cap a aquí només feu que tenir pardals al cap i us passeu el dia somiant truites.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Estareu molt xerraires, cosa no massa corrent en vosaltres, però és que necessiteu parlar i les paraules semblaran que us crien i, a sobre, us sentireu molt a gust amb la gent que us envolta. Una altra cosa que pot ser interessant que sapigueu és que estareu molt atractius i tindreu un encant força especial. Us hauríeu de plantejar el fet d’aprofitar-ho, si és que us interessa a l’hora d’anar a lligar fer-ho servir.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Estareu amb els ànims molt ben posats i això és bo, perquè amb la postura que us ho agafeu tot us semblarà que es pot arreglar sense massa maldecaps, de totes maneres el que serà millor és que tindreu fe i això us ajudarà a trobar solucions ràpides i factibles que us faran les coses molt més fàcils. Una cosa amb la que haureu d’anar amb compte és amb els nervis que té la gent que us envolta.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
A part de que serà fàcil que us enganxeu amb la mare i que hi tingueu alguna baralla no massa important, podríem dir que el més positiu que tindreu al llarg d’aquests dies serà el fet de poder complir amb alguna promesa feta de ja fa temps i que us pensàveu no poder fer mai. També heu d’estar contents perquè tindreu notícies d’algú important que us estimeu molt, encara que només sigueu amics.