El Pallars Sobirà recupera 150 hectàrees per a pastures mitjançant el projecte BEEP

El Consell Comarcal del Pallars Sobirà ha participat al llarg dels darrers dos anys al projecte BEEP, conjuntament amb la Diputació de Lleida, que permès la recuperació de 150 hectàrees de pastures. En aquest pla també hi pren part la Diputació d’Osca, que ha treballat en la reactivació de 100 hectàrees de la seva demarcació per a la mateixa finalitat. En tots dos casos ha estat possible mitjançant actuacions de desbrossament.
Al Pallars Sobirà, el projecte ha implicat els ajuntaments de Soriguera, Llavorsí, Alt Àneu i la Guingueta d’Àneu, com també una part dels ramaders d’aquests municipis. Paral·lelament, s’han creat mesures de suport al relleu generacional i materials educatius per a fomentar la sensibilització de la població.
El projecte BEEP té com a objectiu afavorir “un model econòmic basat en l’ús sostenible dels recursos biològics per a produir aliments, energia, materials i serveis”. Tant al Pallars Sobirà com a l’Aragó, s’ha centrat en la “valorització dels serveis ambientals que aporta la ramaderia extensiva” i en la seva “posada en valor mitjançant la recuperació de pastures públiques, l’estudi de la implantació de contractes ecosistèmics i la creació de serveis que afavoreixin el relleu generacional de la pagesia i en reforcin el suport”, expliquen.
Tots els resultats d’aquest projecte es presentaran dimarts vinent, dia 16 de desembre, a Sort, en el marc de les jornades de Bioeconomia Forestal per a potenciar el Pastoralisme i la Ramaderia al Pallars Sobirà. Les accions principals que es descriuran i s’han portat a terme són: la recuperació de pastures, mesures per a afavorir el relleu generacional, mesures de suport per a la ramaderia existent i el disseny de productes ecoturístics i d’oci com a alternatives a l’oferta turística existent.
El projecte ha suposat una inversió de 200.000 euros, finançats pel Ministeri espanyol per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través de fons Next Generation.