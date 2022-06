Homenatge al veí de la Seu d’Urgell, Antonio Martínez, pels seus 103 anys

Aquest matí de dilluns, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Vilaplana, el vicealcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, i la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Marian Lamolla, han lliurat a Antonio Martínez López, un ram de flors i l’han felicitat en nom de tota la corporació municipal pels seus 103 anys que va fer ahir diumenge.

Aquest petit acte d’homenatge per part del Consistori urgellenc a aquest veí centenari ha tingut lloc a la Llar de Sant Josep, on hi viu, amb la presència de bona part de la seva família.

Antonio Martínez López, nascut a Jaén (Andalusia) ara fa 103 anys, i ha viscut des de ben jove entre Andorra i la Seu d’Urgell, té 4 fills, 8 néts i 11 besnéts.