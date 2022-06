Gerard Sala i Marc Font, espectaculars en el retorn de l’Enducross a Beixalís, a la Massana

Gerard Sala (PRO), Jaume Llovet (EXPERT), Iker Valerio (125 cc), Jaume Martinet (85 cc) i “Iu Teixidor” (65cc), van ser els guanyadors de les respectives categories de la tercera prova del calendari del Campionat d’Andorra d’Enducross disputada a Beixalís, la Massana.

Cal esmentar que, malgrat ser la tercera cita de la present temporada és la segona que es disputa, a causa de l’ajornament obligat de la prova que s’havia de celebrar el passat mes de maig.

Traçat tipus crono d’enduro, evitant les zones molt ràpides per seguretat

Els organitzadors de l’esdeveniment (Moto Club Les Valls), van preparar un traçat en el qual es van barrejar les zones naturals que ofereix l’orografia de l’antic abocador de Beixalís amb obstacles artificials que van situar en l’àmplia esplanada central. Van dissenyar un traçat tècnic amb variants per a les categories petites, però amb una premissa principal, la seguretat abans de res. Per aquest motiu, no hi havia zones excessivament ràpides.

La climatologia va ajudar al bon desenllaç de la prova

Sol i ratxes de vent, en ocasions molt fortes, van acompanyar als participants que es van desplaçar a la Collada de Beixalís. El vent va ser decisiu perquè la pols no es quedés en suspensió en el traçat, la visibilitat va ser en tot moment perfecta. El sol va brillar amb força, però l’ambient va ser agradable, si tenim en compte que l’escenari en què es va disputar la prova està a gairebé 2.000 metres d’altura.

La inscripció, la nota menys positiva

Els organitzadors van lamentar que malgrat la previsió era positiva, en el moment de la veritat només van ser una dotzena els pilots que es van donar cita a Beixalís disposats a disputar la prova.

Basilio Alves, responsable del MC Les Valls, mentre estava preparant el traçat, explicava que “al principi semblava que tindríem una bona inscripció, però ara mateix no sóc optimista. Enguany no s’ha pogut seguir el campionat de manera regular, això influeix en el plantejament dels pilots. Cal tenir en compte que alguns d’ells han de venir a córrer des de Catalunya”. A més, afegia que “en aquesta època els més petits ja estan de vacances i, la majoria, ocupats en altres activitats”.

Les previsions d’Alves es van complir, sobretot per a les categories més petites (125cc, 85cc, 65cc) que van disputar les dues mànegues previstes de 15 minuts, però sense competència directa per al vencedor.

Entre els PRO emoció fins al final, Llovet va dominar els EXPERT

Les dues categories van disputar conjuntament les tres mànegues previstes de 25 minuts. La primera d’entrenament i les dues restants es van acumular en la classificació final.

Gerard Sala i els germans Font, Marc i Miquel, van protagonitzar els moments més espectaculars de la jornada. En la primera mànega, Marc Font va ser el líder de la prova fins que un problema en la seva mecànica el va fer aturar a l’assistència. Sala va passar a ocupar el primer lloc, posició que ja no va deixar fins al final.

Marc Font, amb un ritme molt regular, i Gerard Sala, sempre a l’atac, van mantenir una lluita al límit en una segona mànega, que no es va decidir fins que tots dos pilots van creuar, molt junts, la línia d’arribada.

La continuïtat del Campionat d’Andorra d’Enducross està prevista per al mes d’octubre (dia 2), en un escenari per confirmar.