Andorra la Vella: la recollida de residus porta a porta s’implantarà al carrer Terra Vella al setembre

Els 600 residents del carrer Terra Vella podran reciclar a partir d’aquesta tardor amb el sistema de recollida de residus porta a porta iniciat el setembre passat a la zona del Cedre de Santa Coloma com a prova pilot i que s’ha implantat de manera definitiva vist el bon funcionament.

D’aquesta manera, s’aplicarà a una segona zona de la parròquia, eminentment residencial, aquest sistema basat en la treta dels residus convenientment classificats per part dels veïns entre les 21 i les 23 hores: cada dia els residus sòlids urbans, tres cops per setmana els envasos, dues vegades el paper i el cartró, i un cop el vidre.

Ho ha explicat el conseller de Sostenibilitat i Innovació, Gerard Estrella, que ha detallat que el carrer Terra Vella comptarà també amb una minideixalleria per a poder reciclar fora dels horaris establerts i altres tipus de materials. Alhora, ha anunciat que a la zona del Cedre se substituirà la minideixalleria provisional per una de definitiva com les que es troben als aparcaments del Parc Central, Valira i Meritxell; i des d’avui dilluns, també a l’aparcament de l’Estació Central.

Gerard Estrella ha explicat que la quarta minideixalleria que avui es posa en marxa a Andorra la Vella, ubicada a l’aparcament de l’Estació Central, passa a donar servei a una zona que compta amb un important volum de població sobretot arran del desenvolupament urbanístic que ha experimentat els darrers temps.

Andorra la Vella haurà duplicat en poques setmanes el nombre de minideixalleries per als ciutadans: a les tres existents fins avui cal sumar-hi la nova instal·lació de l’aparcament de l’Estació Central, i les dues que es col·locaran en les properes setmanes a Terra Vella i a l’aparcament del Cedre. Totes elles estan obertes cada dia de 8 a 20 hores.

A banda de poder reciclar envasos, vidre i paper i cartró, com a totes les minideixalleries també s’hi poden dipositar bateries, petits electrodomèstics, tòners, pintures aerosols, olis vegetals, petits mobles, pneumàtics, piles, bombetes i fluorescents, CD i radiografies.

El conseller de Sostenibilitat i Innovació ha indicat que el Comú treballa per a fomentar el reciclatge, ordenar els espais urbans i minimitzar el nombre de contenidors a la via pública. Gerard Estrella ha finalitzat la seva intervenció recordant la importància de la col·laboració ciutadana a l’hora de treure la brossa diària entre les 20 i les 22 hores (entre les 21 i les 23 hores als punts de recollida porta a porta del Cedre, i després de l’estiu també a Terra Vella).