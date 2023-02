“Holy Spider”, d’Ali Abbasi

Ali Abbasi, director d’origen iranià resident a Dinamarca, responsable de l’extraordinari film fantàstic “Border” (2018), feia el salt a la Secció Oficial del 75è Festival de Cinema de Canes amb “Holy Spider”, un angoixant film reconegut en el palmarès final amb el premi a la Millor Actriu per la seva soferta protagonista, Zar Amir Ebrahami.

Es tracta d’una coproducció europea entre França, Dinamarca, Alemanya i Suècia, escrita pel mateix Abbasi al costat d’Afshin Kamran Bahrami, inspirada en fets reals de l’any 2001 d’una sèrie de crims contra prostitutes a la ciutat santa de Mashad.

Es tracta d’una sèrie de crims perpetrats per un fanàtic islamista que pretén depurar la ciutat de dones pecadores i de mala vida, Saeed Hanaei (Mehdi Bajestani). Saeed recull les prostitutes amb la seva moto per a portar-les a casa per a després estrangular-les amb el seu propi mocador de coll i llençar-les en els descampats de fora la ciutat.

El cineasta abandona el gènere fantàstic per a submergir-se en un cinema del real a través del format de thriller d’investigació amb psycho killer mentre segueix les passes d’una periodista de Teheran, Rahimi (Zar Amir Ebrahimi) encarregada d’esbrinar la identitat del psicòpata davant l’escàs interès de les autoritats locals i policials.

Rahimi s’endinsa en una societat profundament religiosa i tradicionalista, víctima ella mateixa de l’entorn, com l’assetjament que pateix d’un oficial de policia encarregat del cas. Tenim un treball esplèndid de l’actriu protagonista i, més enllà dels codis del gènere, trasplantats a un escenari inhabitual, el film serveix premeditadament com a radiografia sobre la societat iraniana, impregnada de misogínia. Ens trobem una població que tolera i aprova els feminicidis i que, fins i tot, converteix al psicòpata en una espècie de màrtir o d’heroi. Una societat que disculpa el botxí i que culpabilitza les dones per la seva elecció de vida.