Exfoliar la pell a l’hivern: llueix radiant durant l’època de fred

Segur que alguna vegada t’han dit aquesta endevinalla… Saps quin és l’òrgan més gran del cos? Exacte. LA PELL. I, com passa amb totes les parts del nostre cos, hem de cuidar-la degudament. I és que a l’estiu parem molta atenció perquè l’exposem al sol, la tenim visible… però a l’hivern aquestes cures no s’han de deixar. Entre els passos essencials està el d’exfoliar la pell… Vols saber més? Som-hi!

Beneficis d’exfoliar la pell

Primer de tot, per a poder-te convèncer et volem mostrar quins són els beneficis d’usar exfoliants.

1. Acomiada’t de les impureses. I és que quan exfolies elimines les cèl·lules mortes que queden en l’epidermis, la capa externa de la pell. Això fa que es desobstrueixin els porus, i la pell pot respirar millor, la qual cosa evita que puguin aparèixer grans.

2. Ajuda a la renovació de la pell. La nostra pell es renova i produeix noves cèl·lules gairebé a cada moment. De la mateixa manera que l’exfoliant elimina les cèl·lules mortes de la pell, també ajuda la renovació de noves cèl·lules.

3. Activa la circulació sanguínia. Això ho fa a partir dels massatges que es realitzen en el moment d’aplicar el producte, que acaba afavorint a l’eliminació de les imperfeccions, impureses i toxines produïdes pel cos.

4. Millora la depilació. Segur que els pèls enquistats et sonen… Doncs en exfoliar s’evita la seva formació.

5. Oxigena la pell. El que fa que sigui anti-age… Així és, exfoliar ajuda a disminuir els signes de l’edat, ja que elimina les impureses provocades per factors externs.





Alguns consells…

Una vegada ja t’has convençut, hi ha coses que has de saber.

– Cada quant puc exfoliar? No hi ha una resposta concreta, ja que depèn de l’exfoliant i de la teva pell… Si mai n’has usat, comença provant 1 vegada a la setmana, i mira bé com reacciona la teva pell. Una vegada s’acostumi, pots passar a fer-ho 2 cops setmanalment.

– Completa la rutina d’hidratació! Com t’hem explicat, en exfoliar s’eliminen cèl·lules i pell morta, per la qual cosa la pell queda molt exposada. Davant això, és important que hidratis bé. Et recomanem que sigui també una crema calmant, per a evitar irritacions.

– La nit és el moment ideal. Encara que parlem d’exfoliació corporal a l’hivern, que és quan més tapades anem, volem igualment donar-te aquesta recomanació. I és que no has d’exposar-te a la radiació solar després d’exfoliar. Si has de destapar-te en algun moment, posa’t crema solar!





Per bellezactiva.com