Tasques que cal fer al nostre hort entre gener i febrer

Un bol amb bròcoli, hortalissa genial en aquestes dates en la majoria d’horts (iStock)

Entre gener i febrer hi ha diferents tasques per a fer a l’hort si volem que es mantingui saludable i doni els seus fruits: Realitzarem sembres en hivernacle amb calefacció per a avançar en la mesura del possible la seva plantació a la primavera. Si no es disposa d’hivernacle, una opció és utilitzar els anomenats ‘llits calents’.

Els llits calents, són unes superfícies amb unes gran quantitats de fems sobre les quals es col·loquen els planters. Aquests llits, en fermentar el fem, els proporciona calor de fons que tan necessari resulta.

Pel que fa a l’hivernacle, el ventilarem diàriament d’1 a 3 hores durant el dia, com a mínim, per a evitar excessos d’humitat. La humitat i el fred són aliats per a l’aparició de Botrytis cinerea.

Si hi ha risc important de gelades, protegirem els cultius amb palla, canyís, mantes orgàniques o túnels de plàstic.

Podarem tots els fruiters de fulla caduca i, en aquells que es trobin tutoritzats, deslligarem les seves branques, podarem i tornarem a tutoritzar. I els que tinguem lligats durant molt de temps, els revisarem per a evitar que aquests lligams escanyin les branques que han crescut en gruix.

Si hi ha molt de risc de gelades en la zona, podem esperar un mes o dos més per a la poda.

Plantarem aquells fruiters d’arrel nua que desitgem. Molts cítrics ja estan recol·lecció i d’altres a punt.

Recol·lectarem els nostres espinacs, bledes, faves, api, coliflors, carxofes, etc. pròpies d’aquestes dates.