Fa uns dies es va celebrar la 92a edició dels Premis Oscar, en el Dolby Theatre de Los Angeles. Sens dubte, una gran nit per als addictes al cinema i també per als amants de les tendències. I és que no hi ha una ocasió millor que aquesta per a veure reunits als rostres més coneguts de Hollywood, enfundats en les seves millors gal·les. Grans vestits, joies i el que més ens agrada a nosaltres: maquillatges i pentinats de somni. D’aquests últims et parlarem en l’article d’avui, fent un repàs dels nostres looks favorits de la gala.

Enguany, la gran majoria d’actrius van optar per la senzillesa i la naturalitat en els seus pentinats. Una tònica que va predominar tant en recollits com en cabelleres soltes i que va ser tot un encert.

Monyo baix, sofisticat i molt afavoridor

Renée Zellweger va ser una de les grans protagonistes de la nit, ja que va aconseguir alçar-se amb l’Oscar a Millor Actriu pel seu paper en Judy. Però també va triomfar amb el seu look: un monyo baix, amb ratlla central i textura natural, que combinava a la perfecció amb el seu vestit d’escot asimètric i d’una sola màniga. Un pentinat senzill però molt afavoridor i amb un tremend poder rejovenidor. Estava estupenda!

Un pentinat molt similar va ser el que va lluir Nicole Kimpel, parella d’Antonio Banderas, que va apostar per un recollit effortless que consistia en un monyo baix, amb ratlla central i flocs solts en la part frontal per a emmarcar el rostre. El pentinat va ser creat per l’estilista Ramón Ríos amb les eines de ghd.

Cabelleres soltes, sempre infal·libles

Per descomptat, sobre la catifa vermella dels Premis Oscar no van faltar les cabelleres soltes. L’espanyola Penélope Cruz es va decantar per una altra de les tendències capil·lars de la temporada: una cabellera llarga i llisa amb ratlla central, a la qual aconseguia donar moviment col·locant els flocs frontals per darrere de les orelles. Va ser el mateix pentinat que va triar la filla d’Antonio Banderas, Stella del Carmen.

Margot Robbie va ser una altra de les celebrities que es va deixar anar la cabellera. Sense arriscar massa, encara que no per això menys encertada, Margot va optar per lluir la seva cabellera amb suaus ones Hollywood i ratlla lateral, amb un lleuger efecte wet en la zona de les arrels. El pentinat va ser creat per Bryce Scarlett, ambaixador de Moroccanoil.

Recollits amb accessoris

Els accessoris capil·lars continuen colant-se en la catifa vermella per a donar un toc especial als pentinats. Gràcies a la gran varietat d’opcions i a la seva versatilitat, les idees que ens arriben són d’allò més interessants. És el cas de Scarlett Johansson, que es va decantar per un recollit lleugerament desfet decorat amb un cordó platejat a joc amb el seu imponent vestit. Per a guanyar encara més naturalitat, va deixar solts els flocs frontals.

També Saoirse Ronan, la jove actriu de Mujercitas, va decorar el seu senzill monyo amb un passador platejat a joc amb les seves cridaneres arracades. Encara que, sens dubte, el veritable complement capil·lar de Saoirse va ser el seu recentment estrenat serrell baby bangs, és a dir, per sobre de les celles i, en aquest cas, lleugerament despuntat.

Blunt bob, el tall de la temporada

Lucy Boynton sempre va un pas més enllà quant a tendències es refereix. I és que fa temps que va fer seu el tall que està cridat a ser el rei de la temporada: el blunt bob. Es tracta d’una cabellera recta i sense capes, amb les puntes desfilades, més o menys a l’altura del mentó. En aquest cas, va apostar per una textura ondulada i ens va mostrar quina serà la nova manera de lluir accessoris en el cabell: sis perles col·locades seguint la ratlla del cabell. Ens encanta!

Però tornant al blunt bob, una altra prova irrefutable que aquest tall està més de moda que mai és que va ser el triat, també, per Natalie Portman per als Premis Oscar. En el seu cas, va lluir una ratlla central i suaus ones lleugerament despentinades que li aportaven moviment i volum. El fermall d’or el van posar unes metxes en color mel que li emmarcaven la cara i li il·luminaven les puntes.

