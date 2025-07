Ho sabies? El peix ratpenat existeix

Un exemplar de peix ratpenat (Getty images)

El peix ratpenat, conegut científicament com a Ogcocephalidae, és un dels animals més estranys del fons de l’oceà. El seu nom prové del seu cos aplanat i ample, que recorda les ales d’un ratpenat quan està estès. Tot i que pertany a l’ordre dels peixos rapinyaires (Lophiiformes), no sembla gens un peix típic. Té un cos cobert de petites escates aspres o, fins i tot, espines, una cara ampla i sovint “amb expressió trista”, i unes aletes pectorals grans que fa servir per a caminar pel fons marí, més que no pas per a nedar.

Una altra característica destacada és que el peix ratpenat té un apèndix al cap, anomenat “il·lici”, que fa servir per a atreure preses, tot i que en algunes espècies ha perdut funcionalitat. Té una boca petita, però potent i ulls adaptats a la foscor. Aquest peix habita principalment en zones marines profundes, especialment a l’Atlàntic occidental, el Golf de Mèxic, el mar Carib i també a zones del Pacífic. Viu en fons sorrencs o fangosos a profunditats que poden arribar als 1.000 metres, tot i que de vegades es troba en zones més properes a la superfície.





Alguna de les seves curiositats són: