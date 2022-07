Histeriofunk i l’ONCA tanquen, aquest dimecres, el Festival internacional de Jazz

Després de molts dies i de molts grups musicals damunt de l’escenari, aquest dimecres, arriba el final del Festival Internacional de Jazz Andorra Escaldes-Engordany. La proposta és un autèntic còctel perquè dues formacions, ben diferents pel que fa als seus registres, actuaran de la mà com a cloenda del certamen.

Es tracta d’una “celebració vintage” a càrrec d’Histeriofunk i de l’ONCA. El concert tindrà lloc, a les 21.30 hores , als exteriors del Prat del Roure, a Escaldes-Engordany (en cas de mal temps, se celebraria a la Sala Prat del Roure).

Seran un total de nou peces musicals arranjades per Albert Gumí, per a un recorregut històric del grup de rock andorrà, Histeriofunk, amb la interpretació de peces com Empapada o Jesui la merde, amb l’acompanyament de l’ONCA.