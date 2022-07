La Policia investiga l’origen de l’incendi de l’edifici d’Escaldes-Engordany

Als voltants de les 22 hores d’ahir dimarts, el Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, va rebre avís de fum provinent de l’edifici l’Horta, situat entre el pont de la Tosca i la carretera de l’Obac, a la part alta d’Escaldes-Engordany.

A les 22.20 hores, 18 efectius, 3 vehicles d’aigua i 2 ambulàncies van arribar al lloc dels fets i van localitzar l’incendi a la planta -1, a l’aparcament, amb afectació per fum a les plantes superiors (planta baixa + 3). La Policia està investigant els fets i l’origen de l’incendi.

Els Bombers van treballar en el salvament de 9 persones, que es van traslladar a l’hospital per inhalació de fums. D’aquestes, 8 van ser donades d’alta als voltants de la una de la matinada. Una persona s’ha quedat en observació a causa de la intoxicació per fum durant tota la nit. Aquest matí de dimecres se li ha donat l’alta. A les quatre de la matinada es va donar per extingit l’incendi i per ventilat l’immoble.

A hores d’ara, la Policia investiga els fets i l’origen de l’incendi. Es preveu que demà dijous, al matí, puguin iniciar-se les actuacions de lampisteria i electricitat per a restituir el servei d’aigua i llum de l’immoble. Durant el dia d’avui, els veïns poden entrar a les seves cases per a recuperar efectes personals o documentació acompanyats, sempre, per un agent de Policia.

Mentre els veïns de l’edifici l’Horta no puguin retornar a les seves llars, es reubicaran en hotels o en cases de familiars. De fet, la passada nit ja es va reallotjar a 14 persones en un hotel d’Escaldes-Engordany.

A hores d’ara s’està en comunicació amb els veïns de l’edifici, un total de 25 persones, i s’està posant a disposició els serveis d’allotjament en cas que sigui necessari. Des de protecció Civil es treballa per a preveure aquests recursos fins que aquestes persones puguin retornar a les seves llars.