Trobada entre Espot i el prefecte d’Occitània, prèvia al VI Diàleg Transfronterer d’octubre

El prefecte de la regió d’Occitània, Étienne Guyot, ha rebut aquest dimecres, 6 de juliol, a Tolosa, el cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot. El cap de l’executiu andorrà ha estat acompanyat dels ministres de Finances, Eric Jover; d’Afers Exteriors, Maria Ubach; de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell; de Salut, Albert Font, i de l’ambaixadora d’Andorra a França, Eva Descarrega.

Per la part francesa hi ha participat el director general de l’Agència Regional de Salut d’Occitània, Didier Jaffre, i el director interdepartamental de Carreteres del Sud-oest (DIRSO), Hubert Ferry-Wilczek. El Consell Regional d’Occitània ha estat representat per la seva vicepresidenta, Nadia Pellefigue.

Aquesta reunió informal ha permès fer balanç de l’evolució dels compromisos mutus derivats de l’anterior jornada de Diàleg Transfronterer que es va celebrar a Tolosa l’octubre passat, així com per a traçar noves perspectives per a l’enfortiment de la cooperació entre Occitània i el Principat.

La qüestió de l’accessibilitat i la resiliència climàtica de les xarxes viàries d’unió entre França i Andorra ha ocupat bona part de la trobada: s’han analitzat tant en l’acord ja en curs de millora de la ruta des de Tarascon-sur-Ariège, com el nou conveni signat el 20 d’abril d’enguany entre els governs francès i andorrà per a millorar la viabilitat i la prevenció de riscos naturals a la ruta des dels Pirineus Orientals.

D’altra banda, tal com es van comprometre durant el V Diàleg Transfronterer del 26 d’octubre amb la signatura d’una carta d’intencions, s’ha estudiat el projecte d’acord franco-andorrà de cooperació sanitària amb la voluntat de signar-lo properament.

Els àmbits inclosos contemplarien sobretot la salut mental, la salut pública, l’oncologia, les cures intensives i la cooperació entre professionals de la salut. De fet, s’ha creat una comissió mixta per a la seva implementació que es reunirà aviat.

Ambdues parts també s’han emplaçat i han coincidit, finalment, en la necessitat de reforçar la coordinació dels serveis duaners i la lluita contra les xarxes de contraban.

Guyot i Espot han reiterat l’excel·lent dinàmica de cooperació entre els serveis de l’Estat francès i del Principat i han acordar reunir-se de nou el 6 d’octubre, a Andorra la Vella, per a celebrar la sisena edició del Diàleg Transfronterer entre Occitània i Andorra.