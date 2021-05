Títol: Hijos de la Anarquía

Durada: 42 min.

Gènere: Drama, Crim, Suspens

Direcció: Kurt Sutter

Intèrprets: Charlie Hunnam, Katey Sagal, Kim Coates

Temporades: 7 Capítols: 92

Sinopsi:

Aclamat drama molt a l’americana creat per Kurt Sutter ( ‘The Shield’), que es va col·locar ràpidament en el més alt de la cadena FX en el que a sèries de ficció es refereix. Narra les aventures dels “Fills de l’Anarquia”, una banda de motards amb el seu propi codi moral als quals no els importa cometre actes criminals i atroços per tal d’assegurar la seva subsistència.

Aquesta associació per a amants de les dues rodes és molt més que un simple club de motards. La seva activitat delictiva ha anat ‘in crescendo’ des del seu naixement i les seus s’han anat estenent fins a comptar amb membres al voltant de tot el globus. No obstant això, després de l’incendi d’un dels seus magatzems, Jax, el vicepresident de la banda, comença a rebutjar la idea de les seves activitats criminals, de la seva pertinença a la banda, i fins i tot de la seva simple existència.