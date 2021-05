De Samalús a Roca Centella (Montseny)

Aquesta setmana proposem una excursió per una de les zones menys conegudes del Montseny, on trobarem, per tant, pocs excursionistes pel camí. La ruta surt passat el nucli de Samalús (el Vallès Oriental) i puja fins a Roca Centella, un cim modest però que permet gaudir d’unes fantàstiques vistes de les valls de Vallforners i Vallcàrquera. Es tracta d’una excursió d’unes 5 hores que es pot fer amb tota la família. El camí és fàcil, ja que passa per pistes forestal àmplies, menys l’últim tram que és un corriol que puja directament al cim, i té un desnivell assequible per a tothom (550 metres de pujada).

Sortim del punt quilomètric 38,6 km de la carretera que va de la Garriga a Cànoves. Aquí podem deixar els vehicles. Una cadena evita l’entrada dels vehicles a la pista forestal que hem d’agafar i que seguirem, sempre en direcció nord, passant pel costat de les restes de Can Calces.

La font de Vallfigueres, tot i que ens queda una mica fora de ruta, és un dels punts recomanats d’aquesta sortida. Per acostar-nos-hi haurem d’agafar una pista que, poc després de les restes de Can Calces, baixa cap el torrent, que haurem de travessar. A l’altra banda del rierol, un corriol ens portarà fins a la font.

Tornarem de nou a la pista que seguíem en un principi i que hem deixat amunt. Mica en mica, comença a pujar fins arribar a una nova pista que segueix per la carena de les Termes d’en Valls. El camí de l’esquerra ens portarà fins a un petit coll, on trobarem unes marques de color vermell que, per un corriol, puja directament a Roca Centella a través d’un alzinar.

Un cop dalt el cim, podem descansar gaudint de les vistes de la vall. Tornarem pel mateix camí per on hem pujat.

Per LAMALLA.CAT