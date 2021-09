Hi ha persones que t’estimen i que et necessiten

Aquest és un homenatge per compartir amb totes les persones, que en aquests moments de la seva vida, han passat o estan passant per uns moments, molt delicats. Encara que elles / ells personalment no ens ho demanin, per fragilitat o per no voler interposar-se en les nostres vides, les seves ajudes o necessitats, que sàpiguen que sempre tindran una mà familiar, amiga o màgica

I si, identificar la raó per la qual et diuen: “t’estima” o “t’estimo” pot ser d’un moment o com a resposta a una situació on et van necessitar i aquí vas estar però això no assegura que sigui recíproc. I que difícil ser honestos i adonar-nos de la realitat.

Sempre he cregut que a la vida hi ha persones que t’alimenten, que t’estimen i que necessites de tal manera que quan els perds ningú pot omplir aquest buit.

La forma en què et mostren la seva estima i afecte cap a tu són detalls trucant-te sense cap motiu i sempre en el teu dia d’aniversari, enviant-te un missatge per WhatsApp, quan decideix compartir amb tu aliments o prendre en una tarda plujosa una bon cafè.

Un minut és suficient per fer-te saber que ets important per a ell o ella, fins i tot uns segons seran suficients si estan carregats de bons sentiments, per deixar una empremta inesborrable en el teu cor. Hi ha persones màgiques, que apareixen quan més ho necessitaves, t’ho juro.

Es troben amagades pels racons del planeta. Disfressades de normals, dissimular és la seva especialitat. Procurant comportar-se com els altres. Per això, de vegades, és tan difícil trobar-les, però quan les descobreixes ja no hi ha marxa enrere i has d’aprofitar qualsevol interacció que tinguis amb elles.

No pots desfer-te de contribució en la teva vida. Els que de forma natural et volen pel que ets.

Qui realment t’estima per qui realment ets, és una persona que: respecta els teus punts de vista, t’escolta i posa atenció en els teus comentaris, li interessa recolzar-te per solucionar els teus problemes o aconsegueixis superar els teus reptes, et demana opinió quan va a prendre una decisió professional o de treball que per la teva competència professional li pots ajudar, confia en tu, et dona suport, està orgullós del que pots aconseguir professionalment.

Tracta d’envoltar-te d’aquells a qui els agradi compartir temps amb tu, ni que sigui en un sofà parlant i posa distància de qui et truca només quan et necessita.