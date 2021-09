Dilluns s’inicia la Universitat d’Estiu i Tardor amb nou format

El proper dilluns, 13 de setembre, s’iniciarà la 37a edició de la Universitat d’Estiu i Tardor, que enguany s’engloba sota el títol ‘La Unió Europea: reptes i perspectives’. Una edició que tindrà un format renovat i actualitzat però que manté la voluntat de seguir sent un fòrum de reflexió i obertura al món.

A partir d’aquesta mateixa edició, les sessions es reparteixen durant el darrer trimestre de l’any –i no en una sola setmana, com passava ara–. Dilluns tindrà lloc la sessió inaugural, amb l’obertura del cap de Govern i la ponència ‘L’estat de la Unió Europea: crisi i reforma’, a càrrec de Pol Morillas.

L’endemà, 14 de setembre, l’excap de divisió del Servei Europeu per a l’acció Exterior i excap negociador adjunt de la UE per a l’acord d’associació amb Andorra, Claude Maerten, serà al Principiat per oferir la conferència ‘La Unió Europea i els acords d’associació’.

La següent sessió prevista, en format telemàtic, serà el 4 d’octubre i la dirigirà el politòleg Robin Niblett i portarà per títol ‘La Unió Europea i el Brexit’.

Finalment, el 9 de novembre es farà la darrera sessió, també presencial, amb l’ara rectora del Col·legi d’Europa i exalta representant de la UE per als Afers Exteriors i la Política de Seguretat, Federica Mogherini. Tancarà l’acte la ministra Vilarrubla.