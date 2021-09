El Prunus Armeniaca o popularment conegut com a albercoc, domàs o xaró és un fruit d’os que forma part de la família de les Rosàcies. Es recol·lecta entre els mesos de maig i setembre i procedeix majoritàriament de l’Àsia central, en la zona que s’estén des de la Mar Negra a la Xina.

És una fruita que ha de consumir-se preferiblement amb pell (perquè en ella radiquen la major part de les seves vitamines, minerals i antioxidants) i quan estan madurs, ja que de no fer-ho, poden resultar una mica indigestos.

El seu sabor és agradable i dolç, i la seva pell una miqueta vellutada. Es consumeixen tant com en fruita fresca, com dins de postres (pastissos, macedònies, sorbets) i per a fer compotes i melmelades.

Entre les seves propietats, les més destacables són: