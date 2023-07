Hi ha més embassaments al món, però més buits

Presa del pantà d’Oliana (Arxiu)

Usant dades satel·litàries de més de 7.000 embassaments de llarg a llarg del planeta, els investigadors de Texas A&M van descobrir que, si bé la capacitat total d’emmagatzematge ha augmentat, la taxa d’ompliment és més baixa del que s’esperava.

L´aigua és un component essencial i indispensable de l’existència quotidiana de la humanitat. A mesura que la població mundial creix i augmenta l´escalfament global i les temperatures, també ho fa la demanda d´aigua.

Durant les darreres dues dècades, els embassaments globals s’han buidat cada cop més, tot i un augment general en la capacitat total d’emmagatzematge a causa de la construcció de nous embassaments.

Els investigadors, dirigits pel Dr. Huilin Gao, professor associat al Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental de Zachry a la Universitat de Texas A&M, van utilitzar un nou enfocament amb dades satel·litàries per a estimar les variacions d’emmagatzematge de 7.245 reservoris globals des del 1999 fins al 2018.





Més embassaments, però mig buits

En general, l’emmagatzematge global dels embassaments va augmentar una taxa anual de 28 quilòmetres cúbics, atribuït a la construcció de nous embassaments. Tot i això, malgrat aquests esforços, les dades revelen que la taxa d’ompliment de l’embassament és inferior a la prevista.

“Al segle XXI i a mesura que la població mundial continua creixent, cada cop es depèn més dels dipòsits d’aigua superficial per a satisfer les demandes creixents en el context d’un clima canviant”, va dir Gao. “No obstant, la quantitat d’aigua disponible als embassaments i les seves tendències no s’han quantificat bé a escala mundial”.

Els investigadors van desenvolupar el banc de dades Global Reservoir Storage, disponible gratuïtament en línia, el que beneficiarà els prenedors de decisions i la comunitat científica en general. Representa un avenç significatiu en el seguiment de les condicions d’emmagatzematge dels embassaments globals.

Atesa la disminució projectada a l’escorriment d’aigua i la creixent demanda d’aigua, s’espera que continuï la tendència observada de disminució dels rendiments d’emmagatzematge de la construcció d’embassaments. Això, podria afectar els subministraments d’aigua amb implicacions significatives.





La gestió de l’aigua és fonamental

Aquestes troballes indiquen que abordar les demandes d’aigua futures no pot dependre únicament de la construcció de nous embassaments, la qual cosa, emfatitza la necessitat de noves estratègies de gestió.

«A través d’aquesta investigació compartim una nova perspectiva per a reavaluar els beneficis socioeconòmics de la construcció de nous embassaments i la tensió entre la demanda creixent d’aigua i la disminució de la disponibilitat d’aigua als països en desenvolupament». Això ho va dir el Dr. Yao Li, exinvestigador postdoctoral de Texas A&M, que actualment és professor a l’Escola de Ciències Geogràfiques de la Universitat Southwest.





Contrast entre el nord i el sud

La disminució en l’emmagatzematge d’embassaments és particularment prominent al sud global, inclosos el sud d’Àsia, Àfrica i Amèrica del Sud. Tot i els esforços per a construir nous embassaments, les dades mostren que no arriben als nivells d’ompliment esperats. La disminució més significativa es troba a Amèrica del Sud i Àfrica on les poblacions creixents contribueixen a una demanda d’aigua cada vegada més gran.

En contrast, els embassaments al nord global, incloses les regions d’Amèrica del Nord i Europa, estan experimentant una tendència a l’alça per a assolir la capacitat màxima. Els embassaments a regions de latituds altes com els Grans Llacs i Sibèria exhibeixen capacitats d’emmagatzematge comparativament més altes.

Aquestes, s’atribueixen principalment a les densitats de població més baixes i menors impactes de les activitats humanes. L’anàlisi no va considerar el procés de sedimentació. Per això, els científics adverteixen que la disminució general de l’emmagatzematge presentada en aquest estudi és conservadora.





Sobre l’estudi

Altres contribuents a aquesta investigació són el Dr. Gang Zhao, exbecari postdoctoral a l’Institut Carnegie per a la Ciència a Stanford, que ara és investigador a l’Institut de Ciències Geogràfiques i Investigació de Recursos Naturals, i el Dr. George H. Allen, professor assistent d’Hidrologia i Detecció Remota a la Universitat Estatal i Politècnica de Virgínia a Blacksburg, Virgínia. Tant Li com Zhao són exalumnes de Texas A&M que van treballar al grup de recerca del Dr. Gao, Gao Hydrology Research Group .

Aquesta investigació està finançada per la NASA i el Programa X-Grants del Fons d’Excel·lència del president de Texas A&M i els resultats van ser publicats a Comunicacions de la Natura.

Per Ecoticias