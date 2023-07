Escaldes: Per fi és festa major!

Cartell de la festa major d’Escaldes-Engordany 2023 (comuee)

Animacions, tradicions, gastronomia, torneigs i exhibicions esportives, balls de tarda i nit i música, formen part de la programació de la festa major d’Escaldes-Engordany que arrenca aquest mateix dissabte, 22 de juliol, amb propostes en diferents punts de la parròquia.

El tradicional repic de campanes i la traca marcaran l’inici de la festa major durant la tarda del dissabte. Acció que donarà pas a la gran trabucada que anirà a càrrec dels trabucaires de la Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany (UPTEE), que recorreran els carrers de la parròquia per a anunciar l’inici de la festa major 2023. Els mateixos, junt amb el pubillatge de la parròquia 2022-23, acompanyaran la cercavila que passarà per la Plaça de l’Església, Av. Carlemany, carrer del Valira, avinguda Carlemany, passeig de l’Arnaldeta de Caboet i carrer dels Veedors.

El cantant català, Miki Núñez, serà l’encarregat de tancar cinc dies de festa amb un concert que tindrà lloc el dimecres 26 de juliol, a les 23 hores, a l’aparcament dels Veedors. Núñez clourà una jornada festiva que estarà precedida pel tradicional castell de focs. No obstant això, les activitats del matí vindran marcades pels actes més tradicionals amb la missa de Santa Anna en honor a la patrona d’Escaldes-Engordany a l’Església de Sant Pere Màrtir. Missa que comptarà amb l’assistència de les autoritats, el Pubillatge 2022-2023 i l’Esbart Santa Anna, que protagonitzarà el ball de Santa Anna finalitzada la missa. Cal recordar, que el dimarts 25 de juliol també tindrà lloc la missa en honor al patró d’Escaldes-Engordany a la capella de Sant Jaume i, posteriorment, la UPTEE oferirà un esmorzar per a tothom.

L’aparcament dels Veedors serà l’indret que acollirà les activitats més familiars, com ara, la festa de l’escuma (diumenge 23 de juliol), la festa dels colors “Holy Party” (dilluns 24 de juliol) i els inflables infantils. El mateix indret serà l’escenari dels concerts de nit en el qual actuaran Dj Montalvo (dissabte 22 de juliol), “Los40Classic On The Road” amb Josep Bartomeus i Edu Naranjo (diumenge 23 de juliol), “Va parir tour 2023” amb Carles Pérez, el Gran German, Andreu Presas, Marc Frigola i Mar Arans (dilluns 24 de juliol).

La música també serà present al Prat del Roure amb els balls de tarda i nit. L’indret comptarà amb les actuacions de l’orquestra Aquarium (diumenge 23 de juliol), Swing Latino (dilluns 24 de juliol), Banda del drac (dimarts 25 de juliol) i Maravella (dimecres 26 de juliol). La música més tradicional també hi tindrà cabuda amb les havaneres de Cavall Bernat amb repartiment de rom cremat (dimarts 25 de juliol al Parc de la Mola) i amb l’audició de sardanes a càrrec de la Cobla Vents de Riella (dimecres 26 de juliol a la plaça de l’Església de Sant Pere Màrtir).

Paral·lelament, també es desenvoluparà un torneig de pàdel per a pares i fills, mares i filles, tiets i nebots a les pistes de Caldea. Un torneig pel qual cal fer inscripció prèvia a www.unioproturisme.com.

També es comptarà amb una exhibició de taekwondo (avui dissabte 22 de juliol a la plaça Coprínceps) i el partit de futbol casats vs solters (dilluns 24 de juliol al camp de futbol del Prat del Roure). Les activitats de ioga i zumba al carrer a càrrec de Suray Fernández i Tamara Martos (diumenge 23 de juliol al parc de la Mola) també seran presents dins la programació esportiva de la festa major d’Escaldes-Engordany 2023.

A banda, es manté el mercat al passeig de l’Arnaldeta de Caboet, que aquest any inclourà novetats per a fer-lo més atractiu, i s’eliminarà el plàstic de la festa implementant els gots reutilitzables realitzats per la Unió Pro-Turisme.